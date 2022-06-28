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挑戰徐榛蔚連任？Kolas：盼花蓮人免於恐懼、有選擇自由

▲Kolas表示，花東是艱困的，但不代表不可能，自己若有幸被徵召參選縣長，希望讓花蓮人有選擇不同的人的自由，且免於恐懼。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.28）
▲Kolas表示，花東是艱困的，但不代表不可能，自己若有幸被徵召參選縣長，希望讓花蓮人有選擇不同的人的自由，且免於恐懼。（圖／記者黃宣尹攝，2022.06.28）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-28 16:37:33

距離年底選戰僅剩不到半年，民進黨要挑戰花蓮縣長徐榛蔚連任，以總統府發言人Kolas Yotaka最被看好。Kolas今（28）日於台北信義誠品舉辦《愛是一條線》新書發表會，會後其受訪表示，花東是很艱困的，但是艱困並不代表是不可能的，如果有幸接受黨的徵召，最重要的是要改變花蓮的民主，讓花蓮人有選擇不同的人的自由，且免於恐懼；Kolas也透露，駐美大使蕭美琴並沒有針對花蓮的選舉給她明確的建議或指令，只有鼓勵她自己做好決定，然後勇往直前。

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談及花蓮縣長選舉，Kolas說，花東是很艱困的，但是艱困並不代表是不可能的，只要有對的人，在對的時間做對的事，大家團結，的確有可能在非常艱困的選區開出豐富美麗的花朵，至於自己是不是對的人，就等黨中央還有選對會做決定。

Kolas也說，一直以來自己的態度很清楚，黨內有非常合適的人選，那自己出生花蓮一定全力輔選，那如果黨中央認為自己合適，那也會接受黨的徵召，到花蓮希望可以帶來不一樣的結果 。

Kolas也提到，花蓮是現任駐美大使蕭美琴過去的立委選區，在蕭到美國之後，的確很需要持續關注花蓮。「因為美琴以前很認真，總統對於我們出生花蓮的人有很深的期許，倒未必一定是跟選舉有關」。

她也表示，在他過去擔任民進黨不分區立委時，就有與蕭美琴一同負責花蓮艱困選區的經營，但在她有限的立委任期內，仍無法解決所有問題；後來到了行政院、總統府，則從更高更廣的角度看到各縣市資源分配的問題，以及花蓮的困境，對花蓮人民的期待，自己都有掌握，也都放在心上。

被問及若有機會承擔，現在的花蓮最需要做甚麼改變？Kolas坦言，就是「民主」，民主、自由、清新的空氣非常重要，要有選擇不同的人的自由，而免於恐懼，這是要帶進花蓮的重要氛圍，也是一步一腳印在花蓮走動時聽到的警訊，希望這樣的情況可以改善。

至於蕭美琴是否有予鼓勵？Kolas說，蕭倒是沒有針對要選花蓮與否給予明確指令或建議，就是像朋友一樣，希望她能自己做好決定。

Kolas說，蕭美琴過去在艱困選區曾經很辛苦，也了解眉角與困境，「基本上她尊重我任何決定，只有鼓勵我，不管決定挑戰甚麼，只要勇往向前」。

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