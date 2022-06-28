挑戰徐榛蔚連任？Kolas：盼花蓮人免於恐懼、有選擇自由

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Kolas也說，一直以來自己的態度很清楚，黨內有非常合適的人選，那自己出生花蓮一定全力輔選，那如果黨中央認為自己合適，那也會接受黨的徵召，到花蓮希望可以帶來不一樣的結果 。
Kolas也提到，花蓮是現任駐美大使蕭美琴過去的立委選區，在蕭到美國之後，的確很需要持續關注花蓮。「因為美琴以前很認真，總統對於我們出生花蓮的人有很深的期許，倒未必一定是跟選舉有關」。
她也表示，在他過去擔任民進黨不分區立委時，就有與蕭美琴一同負責花蓮艱困選區的經營，但在她有限的立委任期內，仍無法解決所有問題；後來到了行政院、總統府，則從更高更廣的角度看到各縣市資源分配的問題，以及花蓮的困境，對花蓮人民的期待，自己都有掌握，也都放在心上。
被問及若有機會承擔，現在的花蓮最需要做甚麼改變？Kolas坦言，就是「民主」，民主、自由、清新的空氣非常重要，要有選擇不同的人的自由，而免於恐懼，這是要帶進花蓮的重要氛圍，也是一步一腳印在花蓮走動時聽到的警訊，希望這樣的情況可以改善。
至於蕭美琴是否有予鼓勵？Kolas說，蕭倒是沒有針對要選花蓮與否給予明確指令或建議，就是像朋友一樣，希望她能自己做好決定。
Kolas說，蕭美琴過去在艱困選區曾經很辛苦，也了解眉角與困境，「基本上她尊重我任何決定，只有鼓勵我，不管決定挑戰甚麼，只要勇往向前」。