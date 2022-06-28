沒帶杯子怎省錢？7-11免費出借「循環杯」：買咖啡扣5元
環保署限塑新政將於7月1日上路，連鎖超商、超市、飲料店及速食店，必須給予自備飲料杯至少5元的價差優惠。如果忘了自備環保杯，7-11、星巴克部份門市率先免費提供「循環杯」，讓消費者透過APP租借，用循環杯買7-11咖啡現扣5元、每月1號加碼扣7元，買星巴克咖啡也能現扣10元。
響應環保署減塑政策，7-ELEVEN協同統奕包裝、星巴克，斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，首波在內湖科技園區周邊7-ELEVEN門市打造循環杯服務示範商圈，預計到今年底前將有超過550店（7-ELEVEN 500家、星巴克50家）提供循環杯服務。
7-ELEVEN表示，目前循環杯已在內湖區7家7-ELEVEN門市測試，預計7月11日起正式開放民眾使用。消費者打開OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」，就能到門市借用與歸還。借杯預扣押金50元，還杯後就退還押金。為了確保衛生安全，循環杯和專業清洗廠合作，而循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。使用後汰舊的循環杯，會透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。
星巴克也同步導入循環杯服務，7月下旬優先在2家門市測試OPEN iECO循環杯還杯機，供消費者還杯使用，預計第四季陸續在桃園、台北共50家星巴克門市提供循環杯服務，其中21家門市內將設置還杯機。