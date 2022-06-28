COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

沒帶杯子怎省錢？7-11免費出借「循環杯」：買咖啡扣5元

▲7-ELEVEN預計年底前超過500家門市可免費租借循環杯，民眾用循環杯買咖啡現扣5元，每月1號再加碼扣7元。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN預計年底前超過500家門市可免費租借循環杯，民眾用循環杯買咖啡現扣5元，每月1號再加碼扣7元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-28 16:38:162022-06-28 16:49:06

環保署限塑新政將於7月1日上路，連鎖超商、超市、飲料店及速食店，必須給予自備飲料杯至少5元的價差優惠。如果忘了自備環保杯，7-11、星巴克部份門市率先免費提供「循環杯」，讓消費者透過APP租借，用循環杯買7-11咖啡現扣5元、每月1號加碼扣7元，買星巴克咖啡也能現扣10元。
 
響應環保署減塑政策，7-ELEVEN協同統奕包裝、星巴克，斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，首波在內湖科技園區周邊7-ELEVEN門市打造循環杯服務示範商圈，預計到今年底前將有超過550店（7-ELEVEN 500家、星巴克50家）提供循環杯服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲消費者打開OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」，就能到合作門市跟店員借用循環杯。（圖／7-ELEVEN提供）
▲消費者打開OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」，就能到合作門市跟店員借用循環杯。（圖／7-ELEVEN提供）
7-ELEVEN表示，目前循環杯已在內湖區7家7-ELEVEN門市測試，預計7月11日起正式開放民眾使用。消費者打開OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」，就能到門市借用與歸還。借杯預扣押金50元，還杯後就退還押金。為了確保衛生安全，循環杯和專業清洗廠合作，而循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。使用後汰舊的循環杯，會透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。

星巴克也同步導入循環杯服務，7月下旬優先在2家門市測試OPEN iECO循環杯還杯機，供消費者還杯使用，預計第四季陸續在桃園、台北共50家星巴克門市提供循環杯服務，其中21家門市內將設置還杯機。

▲預計今年底前共500家小七、50家星巴克門市提供循環杯服務。（圖／7-ELEVEN提供）
▲預計今年底前共500家小七、50家星巴克門市提供循環杯服務。（圖／7-ELEVEN提供）

獨／超商咖啡改用封膜？網讚「機車族救星」　原因曝光

萌爆了！全家開賣「寶可夢仙草奶凍」　仙女紅茶強勢回歸

上班族怕什麼？「獨自簡報」只排第二：這點嚇到快閃尿

傳訊就好！半數年輕人有「電話恐懼症」：看到來電想掛斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀