高雄今新增5808例　陳其邁：呼籲市民還是別輕忽防疫

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陳其邁也指出，高雄接種第4劑疫苗的長輩約16萬名，只要設籍高雄市65歲長輩打第3、第4劑疫苗，除中央補助500元，還能拿到地方加碼200元禮券及2劑快篩劑。陳其邁也說，長輩打疫苗若無法由家人接送，可向各地方公所預約熱血計程車。
衛生局長黃志中指出，高雄市防疫醫療量能部分，高雄負壓、專責病床數2236床，空床數1220床，空床數54.5%，居家照護人數4萬806人。衛生局簡任技正潘炤穎提醒，落實居家防疫仍是重中之重，回到家要和家中長輩、幼童接觸前，務必先洗手、更換衣物。
教育局長謝文斌說，今天新增確診學生538人，雖比昨天略多，研判是假日遞延效應，校園疫情整體呈現往下走勢。高雄市也正進行國小校園第二劑莫德納疫苗接種計畫，今天安排東光國小等25校。
高醫感染科主任陳彥旭表示，長新冠症候群出現在確診後3個月內，症狀持續2個月以上，長新冠症狀包括容易疲倦、發燒、呼吸困難或呼吸急促、咳嗽、胸痛、心悸等，神經系統部分包括大家常聽到的腦霧，就是沒辦法集中注意力或思考困難，也可能會頭痛、頭暈、失眠、味嗅覺改變、憂鬱或是焦慮，也有胃腸道的症狀，或是關節疼痛、皮膚皮疹和月經改變等。
陳彥旭說，統合這些症狀很難用疾病統稱，所以歸類在長新冠症候群，「影響是全身性的」，甚至有人會掉髮，萬一有長新冠症候群，病人和家屬扮演重要角色，病人要了解自己狀況並自我調適、接受醫療協助，家屬也要給他正向支持、同理心傾聽和協助。
陳彥旭提醒，病人家屬一起努力，醫療方面政府很早就提出整合性門診服務，需要服務時候，疫情指揮中心有QRcode，可以知道哪些醫療院所有提供長新冠醫療門診服務，至少有104家醫療院所有參加，會有主責醫師根據症狀表現，照會其他科醫師會診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。