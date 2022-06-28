帶頭推遊艇觀光！政院核定逾5億通過遊艇泊區發展計畫
▲行政院於27日核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，交通部長王國材表示，將由航港局統籌，掌握市場供需，於商港或漁港適當區位增設遊艇泊區。（圖／航港局提供）
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▲行政院於27日核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，交通部長王國材表示，將由航港局統籌，掌握市場供需，於商港或漁港適當區位增設遊艇泊區。（圖／航港局提供）
行政院於27日核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，交通部長王國材今（28）日上午召集航政司、路政司、航港局、觀光局、港務公司，聽取航港局報告該計畫整體推動規劃。王國材表示，此計畫改變過去遊艇泊區分散由相關機關各自規劃設置情形，改由航港局統籌整體規劃，掌握市場供需，於商港或漁港適當區位增設遊艇泊區，或改善既有泊位設施，並串聯周邊觀光資源，將針對有遊艇使用需求的閒置漁港，或既有遊艇泊位設施待改善部分，應列為優先辦理對象。
航港局指出，本計畫總經費5.51億元，包括中央公務預算3.27億元、地方配合款2.24億元，另由港務公司以民間投資方式推動商港泊區建設營運，預計吸引民間資金26.41億元，推動期程為112-114年，後續將採「先規劃後工程」模式推動，透過補助12個縣市進行區域整體規劃，以及新增泊區可行性評估，再進行實質工程建設，並由航港局會同海委會、漁業署、觀光局等相關機關及專家學者共同成立輔導小組，以「全生命週期」概念，從規劃、建設、營運及維護管理給予地方政府專業輔導與協助，預計於114年全國遊艇專屬泊區將可由目前的18處增加為24處，遊艇泊位數則可由目前的1,138席成長至1,600席以上，對全國遊艇泊位的供給，以及遊艇服務品質的提升都有實質助益。
此外，航港局為進一步提供遊艇使用者更完善便捷的資訊服務，在今年4月7日啟動「All in One」的一站式遊艇活動資訊平臺-「遊艇通」網站，從遊艇使用者需求的角度出發，結合海、陸域旅遊資訊，提供遊艇玩家進出港、停泊、補給、修繕、水文氣候、休閒觀光、緊急應變及醫療等一站式的資訊服務。目前註冊會員數已達389人，未來航港局將持續蒐集使用者意見精進遊艇通平台功能，讓更多民眾能方便運用遊艇活動訊息，拉近民眾與遊艇的距離。
航港局指出，近年來我國遊艇登記數量，以及國人持有遊艇駕照數量均有顯著成長，顯示遊艇已成為國人從事海洋休閒活動的重要工具，行政院及時核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，不僅將有效增加遊艇泊位供給，並將搭配周邊旅遊休憩等多元服務，串聯遊艇活動旅遊鍊，促進遊艇活動人口普及，可以說是呼應落實行政院「向海致敬」政策的具體行動，將帶動國人更加親海、近海、進海，得以享受得天獨厚的海洋觀光資源，台灣遊艇產業的發展榮景值得期待。