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曹佑寧前女友道歉！4度私訊女主角　「還沒分」惹怒劇粉

▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自Instagram）
▲曹佑寧（左）與鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自Instagram）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-28 16:54:05

曹佑寧和校花女友鍾蕙羽交往6年分手，女方流露不捨心情，但早在數天前鍾蕙羽就在Dcard論壇被爆料，在微博私訊和男友拍攝《他在逆光中告白》的女主角余玥，讓劇迷大為不滿，認為她不理解男友的工作，破壞觀眾看劇的心情，如今新聞曝光後，鍾蕙羽在社群平台向余玥道歉，也透露分手的真正原因。

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▲曹佑寧的前女友鍾蕙羽曾是輔大校花。（圖／鍾蕙羽IG）
▲曹佑寧的前女友鍾蕙羽曾是輔大校花。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽坦承4度私訊和曹佑寧拍戲的女主角余玥。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽坦承4度私訊和曹佑寧拍戲的女主角余玥。（圖／鍾蕙羽IG）
基於工作專業，身為演員的另一半，必須接受男友和螢幕拍檔牽手、親吻，甚至有床戲都是在所難免，為了不讓粉絲出戲，保護私生活領域，是這個職業的基本認知。鍾蕙羽坦言，這6年真的不容易，「遠距離對我來說，確實是我們之間遇過最大的考驗」，儘管努力理解與支持曹佑寧的事業，看過每一部作品，最後還是走到感情的盡頭。

鍾蕙羽曾用本名註冊微博，遭到網路霸凌，被男友要求改用小號「林肯大」低調關注，她特別向余玥道歉，因為交往期間四度私訊造成對方困擾，2次是詢問對方男友去向，1次是單純慰問拍戲辛苦，還有1次是為了在對方微博版面留言「還沒分哦」逾越界線的發言致歉。

▲鍾蕙羽在IG坦言當明星的另一半不容易。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽在IG坦言當明星的另一半不容易。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽透露4度傳私訊給余玥。（圖／鍾蕙羽IG）
▲鍾蕙羽透露4度傳私訊給余玥。（圖／鍾蕙羽IG）
儘管這些不專業行為，都被粉絲認定為「過度騷擾」，余玥也對此表示不滿，鍾蕙羽仍強調自己是出於善意追蹤男友的合作對象，私訊次數不算「頻繁」，只是表達關心，沒有想影響男友的作品，希望私事能盡快平息。

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