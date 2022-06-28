PLG／找到理想的洋將組合　高景炎肯定「辛巴法獅」模式

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對於高景炎來說，他認為選擇正確的洋將以及本土球員的持續成長，是他們這一季能顯著提升戰力的關鍵。在總冠軍賽期間，他受訪時表示直言在去年塔壁和大勝加入後的良好化學效應，讓攻城獅找到適合球隊的洋將類型。
「確實是有這樣的感覺，去年我們感到球隊的禁區得分不足，洋將得分也不夠，補上這一塊之後，就開始贏球。」高景炎直言，上賽季一開始球隊的洋將貢獻的得分不夠，而且禁區也太過薄弱，因此他們在過年後針對這一點進行改進，後來收到不錯的效果，這一季也就繼續沿用。
首季攻城獅開季的3名洋將為狠投、雷特和塔壁，不過後者因較晚解除隔離在1月份才為球隊出戰，也花了一段時間才找回狀態。後來狠投受傷，雷特雖然全能、但球風不適合球隊，球隊洋將沒能發揮影響力，那一段時間攻城獅也打得比較掙扎一些。
後來在年後攻城獅找來了之前在九太的得分王大勝(布蘭登)，持續強化了球隊的體型，增加對籃框的攻擊，然後在3月開始直到賽季結束，他們拉出一波7勝2敗的戰績，差點有機會挑戰季後賽。
在那一段期間，攻城獅找到藉由高效率的籃下得分，來磨補球隊在投射上不夠有效率以及能自己創造得分機會的本土球員數量不多的進攻端缺陷；然後透過塔壁和封蓋能力和體型，降低節奏、使用聯防保護好禁區，降低對手靠著身材優勢輕易得分的機會。這套攻防系統今年依然被沿用到了獅紫軍身上。
而在確定核心之後，攻城獅制服組開始圍繞此建隊，今年辛巴場均26.3分20.8籃板，為聯盟得分籃板雙冠王；而場均24.8分9.8籃板的法獅，則是進入到節奏後，得分爆發能力強的砍將，能自己消化一些球權。
這樣的洋將組合，搭配上以選秀狀元身分加入的朱雲豪，以及這一季加盟的郭少傑，攻城獅的陣容主體性大致完成，在整個季賽他們的表現都強勢且穩定。
然而在季後賽他們遭遇到了一些問題，辛巴在面對針對性的包夾、快速反擊和掩護後的外線投射時的表現不能讓人滿意，他防守端太慢的問題，讓球隊很容易變成4守5。而法獅那些在例行賽被容忍、但在關鍵賽事屢次傷害球隊的不合理出手及失誤問題，也顯現出來。
由於P.League+首季成軍的特殊背景，攻城獅的球員在天賦上並不是那麼高，這一點高景炎自己也是承認的，他解釋說：「這就是為什麼我當初會請冠綸來執教，因為這些球員沒經驗、而且缺乏信心，冠綸能扮演他們哥哥的角色，讓他們對這支球隊有責任感，然後找到定位。」
也是因為這樣原因，球隊選擇了「低位大殺器」和「人來瘋砍將」這樣的洋將組合，來彌補效率和禁區防守的缺陷。但這在這次的總冠軍賽被更老練且整體陣容更均衡的富邦給逮住，針對其弱點猛打，最終以1:4潰敗，說明這支球隊距離冠軍還有進步的空間。
是否在吸收了這一季的季後賽經驗後，攻城獅下一季面對同樣的問題就能做得更好？這只能留待下一季去解答。不過林冠綸和他的教練團從雙控衛到四盯一區域等陣容調整，已經再嘗試解決各隊丟給攻城獅的戰術考驗；而球員方面，高國豪在季中之後克服壓力，慢慢朝著球星之路邁進，朱雲豪也在首季展現出讓人期待的膽識和天賦，宋宇軒、蕭順議等側翼慢慢找到自己的定位，這些都是他們值得被期待之處。
但更讓人感到好奇的是，下一季這套陣容還會延續下去嗎？他們這一季已經打進總冠軍賽，之後勢必會面臨更多球隊的研究和針對。第三名洋將究竟該找什麼類型的？過去他們找過全能型的雷特和空間型四號位的布魯斯巫獅，但效果都不理想，這個位置的人選，或許極可能就是他們如何提升球隊上限所在的關鍵。