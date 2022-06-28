第3季房價民眾看漲比率跌破5成！升息超過3碼恐放棄購屋

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本次調查也針對消費者想購屋的地區做房價看法的調查，陳賜傑說明，根據調查結果顯示，全台有40%消費者認為過去1年房價已上漲10%以上(圖三)，消費者對於房價上漲的感受相當深刻。若觀察七大都會區對過去1年想購屋區域的房價看法，新竹、桃園以南五大都會區認為上漲10%以上占比逾4成，台南甚至高達57%，顯示台南消費者對於房價漲幅最有感。「不論是七大都會區或全台的數據均顯示，相較於上一季，消費者對於自己想購屋地區房價上漲的感受度都更加明顯，全民有感。」
陳賜傑說，美國聯準會為抑制國內高漲的通膨，自3月升息1碼後，5月升2碼、6月再升息3碼，今年以來升息幅度已達6碼，而國內央行於3月跟進升息1碼後，有鑑於國內物價指數年增率連3個月突破3%，市場也普遍預期央行將再升息。本次調查也針對國內升息的議題進行調查，這次調查期間正好5月中至6月初，在央行理監事會議前，可以觀察消費者對於國內再度升息的預期。
根據調查結果發現，77%消費者認為在3月升息1碼後，今年會再升息，顯示消費者明顯感受到美國聯準會快速升息，而國內為打擊通膨，也有不升不可的壓力。至於今年再升息幅度，30%消費者認為2022年全年會再升息半碼，但也有39%消費者認為全年會升息1碼，顯示近7成消費者期待今年再升息的幅度在半碼與1碼之間內。
陳賜傑強調，國內央行在3月升息1碼，出乎市場預料，也是睽違十年後首次升息，6月理監事會決議再度升息半碼，目前合計已升息1碼半，顯然升息幅度已符合消費者對今年全年升息的預期，不過，國內物價上漲壓力仍未緩解的狀況下，下半年繼續升息的壓力不小，升息幅度恐怕會超過消費者預期。
另外，75%消費者對於再升息的房貸壓力承受度在2碼內，陳賜傑表示，本次調查是在已升息1碼的情況下，而消費者能承受在升息的幅度僅2碼內，與上一季未升息前調查，能承受升息僅3碼內的幅度一致，顯示對於有購屋需求的消費者而言，房貸利率的天花板並未改變，升息超過3碼，消費者的房貸還款負擔將過於沉重，屆時購屋意願恐受衝擊而放棄購屋。