染猴痘恐破相！醫：發病前就有傳染力　噴酒精可防

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根據疾管署資料，猴痘症狀與天花相似，包含發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，發燒1至3日後出現皮膚病灶，依斑疹（macules）、丘疹（papules）、水泡（vesicles）、膿疱（pustules）階段變化，最終結痂（crust）脫落，嚴重病患疹子數目可達數千，症狀持續14至21日，致死率低於10%。
疾病管制署副署長羅一鈞今說明，猴痘病毒具「外套膜」，和流感、新冠肺炎病毒類似，酒精、乾洗手對於對抗猴痘病毒都有效果。猴痘在環境中抵抗力雖偏頑強，但若要說洗衣精都無效是「過度了」，確診病患衣物應單獨清洗，若必須要混用洗衣設備，也要確實包覆好，避免抖動衣物時，讓病毒碎屑飄散至環境中，英國也建議不要使用經濟、省水、快洗模式洗滌衣物，以免病毒殘留，並使用一般洗衣精清潔即可。
對此，林應然指出，猴痘在發病前1至2日，潛伏期間可能就具有傳染力，要特別注意的是，猴痘的傳染期很長，一直到結痂掉落後，傳染力才可能會消失，過程大約需要21日；而猴痘病毒具有外套膜，可以被酒精、胃酸殺死，因此也不容易吃下病毒就發生感染。
最新英國研究報告提到，猴痘結痂後，口腔與鼻咽仍然可以驗出病毒，恐怕具有傳染力，仍需持續觀察。林應然解釋，猴痘會感染呼吸道，因此呼吸道中也會有潛藏病毒，但感染後人體會產生抗體，病毒會慢慢消失，等到結痂脫落後，這些病毒已經不那麼容易傳染給他人。
林應然指出，現在有針對猴痘的抗病毒藥物，就像新冠肺炎的抗病毒藥物依樣可以抑制病毒繁殖，只是台灣目前還無此款藥物，理論上猴痘傳染速度不快、且猴痘屬DNA病毒不易突變，應該不會有大流行，因此台灣可以觀察疫情發展，採購部分猴痘抗病毒藥物作為戰備存量。
林應然進一步解釋，猴痘傳染力與致死率雖不高，仍具有一定傳染力，就怕感染猴痘後跟天花一樣，容易留疤破相，若是民眾擔心，可以透過接種疫苗預防，過去台灣怕天花被當作生化武器進行恐攻，有儲備部分天花疫苗，但副作用較高，現在已有副作用較少的第三代天花疫苗，台灣也可考慮採購一些，另想要避免疫情流行，也要早期發現、早期隔離，避免傳染給周邊的接觸者。