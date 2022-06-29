逛夜市玩什麼？人氣王Top 3公開 TikTok「接棒」暴紅
你有多久沒有逛夜市了呢？夜市一直以來是台灣熱門的庶民景點，不但有台灣的特色美食，還有很多經典的小遊戲，讓大家有吃又有玩，大人小孩都能開心過一晚。這幾年受到疫情的影響，夜市人潮不像過往這麼火熱，不過腦筋動得快的業者，為求生存還是不斷推陳出新，慢慢地在推出許多新的小遊戲，例如前陣子在TikTok上瘋傳的「接棒」遊戲，現在在夜市也看得到，還有也很夯的「敲釘子」，都讓不少人玩得不亦樂乎，也希望能在疫情之後為夜市帶來一波新的風潮。
說起近期在夜市最熱門的遊戲，一定得提到前陣子常出現在TikTok的「接棒」遊戲，10根棒子會隨著音樂聲不規則地一個一個落下，而挑戰者要試著在棒子落地前接到它，是一個非常考驗反應能力的遊戲，現在大家在夜市也能玩得不亦樂乎。還有先前因為板模工太會敲而被黑心攤狂改規則的遊戲「敲釘子」，考驗大家使用鐵鎚的技巧，挑戰者要試著用鐵鎚把釘子在四下內鎚進木頭裡，就有機會得到獎品。
另外，搭上之前熱門影集《魷魚遊戲》的風潮，劇中的其中一個挑戰「椪糖挑戰」，如今不用去韓國，在夜市也玩得到，成為夜市遊戲熱門話題之一。不過大家別擔心，在夜市玩「椪糖挑戰」失敗了，也不會丟掉小命喔！
跟上述的新興遊戲相較，過往夜市中射擊、撈魚這些經典遊戲，還是有很多人樂此不疲。因為對大家來說，在夜市玩的已經不再是遊戲了，而是回味當初快樂的回憶。但究竟哪些遊戲真正「經典不敗」？
「DailyView網路溫度計」曾調查，網友心目中最喜歡的夜市遊戲第一名就是「射擊類的遊戲」，從一開始氣球固定式到現在許多不同擺放氣球的方式，不斷增加難度反而讓人躍躍欲試。第二名則是夾娃娃機，它雖然現在隨處可見，但其實很多人最一開始都在夜市接觸到，不但便宜，還需要一些策略，而成為一款大家玩不膩的遊戲，讓人想要一直試到夾到為止。
至於第三名則是充滿古早味的彈珠檯，這是許多人從小玩到大的的遊戲，簡單又容易上手，到現在還可以看到不少大小朋友坐在小板凳上試試運氣，也是一個一玩會想再一直玩的遊戲。
隨著疫情趨緩，夜市商機也開始慢慢回歸，看到這裡大家心理有沒有癢癢的，抽個空去夜市挑戰不同的遊戲，回味年少時的快樂回憶。也期待在暑假來臨時，夜市能再推出新的遊戲，讓大家永遠玩不膩。