DD52「172公分長腿妹」是她 22歲夏娜唱出對日常的不滿
自選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》脫穎而出的「冠軍女團G.O.F」夏娜，火辣的身材與出眾的顏值一直受到熱情的粉絲矚目，除了擁有172公分的高挑身材，一雙逆天長腿、實力級的歌喉也令人相當著迷。
年僅22歲的夏娜出道後，對於表演工作全心投入從不懈怠，於今年5月推出個人全新創作單曲《拆開心愛的你》，詞、曲皆親自操刀，於各大串流平台上架後衝榜神速，火熱聲勢更是直逼多位知名偶像歌手，首發成績亮眼值得讚許。
夏娜6月底再推出個人創作新歌《有的沒》，7月1日就能讓眾多敲碗等待新作的粉絲們再次如願，她在新歌裡融合了電子與搖滾，用這個世代的聲音唱出對日常的不滿，直白的歌詞簡單的訴求，用最貼近生活的方式，講述最惱人的故事：「我們一定都能在每段戀情中成長，即使想他想到快要瘋掉，也要理性地幫自己找到一個出口，不再被不對等的愛綑綁。而與偶像西洋天后Lady Gaga同一天生日的夏娜，也期望自己能成為新世代的創作歌手。
事實上，夏娜不僅顏值出眾且熟悉多項樂器，創作、舞蹈與歌唱實力兼具，而喜愛運動的她目前就讀於淡江大學俄國語文系三年級，談及夢想，除了一直以創作歌手為目標外，夏娜也很嚮往空姐以及俄文翻譯的行業。