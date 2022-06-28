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2年未離開「內地」！習近平欲赴港慶回歸　香港全城戒備

▲香港即將在7月1日迎來回歸25週年紀念日。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港即將在7月1日迎來回歸25週年紀念日。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-28 17:40:42

香港即將於7月1日迎來回歸25週年紀念，先前遲遲不宣布是否出席的中國國家主席習近平也確定會赴港參加紀念活動以及第六屆特區政府就職禮。隨著時間將近，香港政府也嚴正以待，港警28日交代有關習近平出席期間的行動安排，並指出在習近平到訪途經之處，包括港鐵會展站、部分灣仔北地區都會封閉，並且在維港兩岸設置臨時限飛區。

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根據《東網》報導，警務處助理處長呂錦豪表示，將會以習近平來港級別進行安保部署，確保其人身安全，出席的活動安全進行，有關安排包括提供晉身護衛、車隊護送工作、習近平逗留到訪途經地區設為核心保安區，故途經地區及行車途經位置，道路會短暫封閉。

報導指出，屆時灣仔北部分地區以及港鐵會展站將會封閉，民航處於維港兩岸設臨時限飛區，但小型無人機全港限飛。呂錦豪指出，目前風險評估維持中度水平。

港島總區高級警司廖珈奇則稱，在交通方面，將於29日啟動第一階段，自凌晨2時起，會展半島所有道路將會封閉，中環灣仔繞道部分路段亦會封閉；第二階段則在30日晚間啟動，屆時會關閉會展站，東鐵線不停會展站。

廖珈奇表示，港警明白相關安排會令市民感到不便，但同時指出，如果有市民要進出會展半島，需要接受保安檢查。港警與香港運輸署也會增加指示標誌，像駕駛人士作出指示。

報導指出，由於會展站公共交通交匯處關閉，18條巴士路線受影響總站要搬離，22條巴士路線會改道。

《香港01》報導指出，港府進行高度保安以及防疫準備，有機會近距離接觸習近平的現任及候任政府主要官員，包括特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇，以及教育局局長楊潤雄等，已於27日入住灣仔君悅酒店，接受「閉環」管理。

港警也在28日時於灣仔君悅酒店、會展以及鄰近的金鐘一代加強佈防，光是君悅酒店就有4輛警車守候，港灣道兩旁築起大量水馬，20多名軍裝及便衣警察也在港灣道一帶，如會展中心入口、中環廣場地下、灣仔政府大樓，及君悅酒店外巡邏，期間也不時能看警車駛過。

今年是香港主權移交25週年，又是香港新任行政長官及主要官員宣誓就任之日，但自新冠肺炎疫情爆發之後，習近平約莫2年時間沒有離開中國「內地」，外界一直無法得知習近平屆時是否確定出席，直至25日，中國官媒《新華社》才放出消息，指出習近平將會出席紀念活動。也因此港警持續加強在會展中心一代的佈防，加強各戰術部隊的協作及部署能力，制定相關應變計劃，確保七一回歸活動順利進行。

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