2年未離開「內地」！習近平欲赴港慶回歸　香港全城戒備

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，屆時灣仔北部分地區以及港鐵會展站將會封閉，民航處於維港兩岸設臨時限飛區，但小型無人機全港限飛。呂錦豪指出，目前風險評估維持中度水平。
港島總區高級警司廖珈奇則稱，在交通方面，將於29日啟動第一階段，自凌晨2時起，會展半島所有道路將會封閉，中環灣仔繞道部分路段亦會封閉；第二階段則在30日晚間啟動，屆時會關閉會展站，東鐵線不停會展站。
廖珈奇表示，港警明白相關安排會令市民感到不便，但同時指出，如果有市民要進出會展半島，需要接受保安檢查。港警與香港運輸署也會增加指示標誌，像駕駛人士作出指示。
報導指出，由於會展站公共交通交匯處關閉，18條巴士路線受影響總站要搬離，22條巴士路線會改道。
《香港01》報導指出，港府進行高度保安以及防疫準備，有機會近距離接觸習近平的現任及候任政府主要官員，包括特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇，以及教育局局長楊潤雄等，已於27日入住灣仔君悅酒店，接受「閉環」管理。
港警也在28日時於灣仔君悅酒店、會展以及鄰近的金鐘一代加強佈防，光是君悅酒店就有4輛警車守候，港灣道兩旁築起大量水馬，20多名軍裝及便衣警察也在港灣道一帶，如會展中心入口、中環廣場地下、灣仔政府大樓，及君悅酒店外巡邏，期間也不時能看警車駛過。
今年是香港主權移交25週年，又是香港新任行政長官及主要官員宣誓就任之日，但自新冠肺炎疫情爆發之後，習近平約莫2年時間沒有離開中國「內地」，外界一直無法得知習近平屆時是否確定出席，直至25日，中國官媒《新華社》才放出消息，指出習近平將會出席紀念活動。也因此港警持續加強在會展中心一代的佈防，加強各戰術部隊的協作及部署能力，制定相關應變計劃，確保七一回歸活動順利進行。