HTC新機中階規格開價1.2萬 網友搔頭發問：是信仰考試？
久未推出新手機的HTC，今(28)日正式在台推出Desire 22 pro，相較於HTC上一代手機間隔了將近2年時間，單就手機本身而言，Desire 22 pro定位於中階市場，配置高通S695處理器，6.6吋螢幕，3+1鏡頭，8+128GB售價11900元。對於等待許久的鐵桿粉絲來說可能會有點失望，直言：「完全不用考慮了！」、「等這麼久真的不知道為了什麼。」、「拜託出一台可以買的旗艦機吧！」對於使用高通驍龍695 5G處理器但售價要來到1.2萬元，更是直接開嗆：「是信仰考試？！」
對比處理器更高一階的三星A52s，網友問：「695處理器賣超過1萬這是梁靜茹給的嗎？」 、「主打死忠客群」、「8千上下比較合理」、「這價位要被三星A52s打死嗎？」，同時對元宇宙的定位無法理解，「這規格應該是買vive flow送手機吧！」但還是有支持者表示：「中規中矩，不到爛爆。」 、「 螢幕部分有 120Hz 算是不錯。」、「除了18W充電太慢，其他其實還可以啦 ！」
手機王總編張利安則認為HTC推出Desire 22 pro是有道理在的，雖然跟HTC粉絲的期望會有落差，同時元宇宙對於一般消費者來說還是有點遙遠，但近年HTC大力推動元宇宙的世界，不可能再拿競品或是2年前的舊代產品來展示元宇宙的推演計畫，HTC這款產品策略來看，推出高單價產品可能會遇到比較現實的狀況就是產品賣不動，因此用中階售價，對於消費者來說也比較好接受。衡量市場大眾還是在萬元中階手機最熱賣，因此有這款手機的誕生。
張利安也補充說明，不要把「元宇宙手機」當成電競手機，要進入元宇宙不需要特別高規格的手機，嚴格來說目前手機是個效能過剩的時代，5G處理晶片的手機基本上都可以進入元宇宙的世界， 對照過去HTC產品來看，Desire 22 pro萬元出頭售價其實差異不大，只能說對於真正粉絲來說，可能會期待HTC推出旗艦產品。