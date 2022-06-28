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獨／《原子少年》揪團追姊姊   林佳辰吐實話：嚇瘋了

▲林佳辰姊弟情深，對姊姊相當保護。（圖／記者陳明安攝）
▲林佳辰姊弟情深，對姊姊相當保護。（圖／記者陳明安攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-28 18:12:162022-06-28 18:17:10

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，不僅比賽內容精彩，連團綜單元也很圈粉，丟入水池、整人遊戲尺度無極限，最新一集片尾花絮，邀集曹家齊、唐立杰、黃莑茗、Nelson、陳峻廷挑戰說服遊戲，放話要追求林佳辰的姊姊，平時乖巧的他護姊心切，竟冒出爆氣發言，讓全場笑翻，高反差萌再度圈粉，《NOWnews今日新聞》特別追蹤後續消息，林佳辰對此回應了！

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▲原子少年開球，林佳辰(地球)、黃莑茗(水星)、唐立杰(土星)、周子翔(海王星)、Nelson(金星)、小宜(木星)、高有翔(天王星)以及MAX(火星)。（圖／吳政紘攝）
▲原子少年交情深厚，私下都是好朋友。（圖／吳政紘攝）
▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊要求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊要求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
林佳辰的姊姊人美聲音甜，據說相貌和弟弟一樣秀氣，她對比賽十分關注，經常為他加油打氣，不過最喜歡的少年是土星的情歌高手呂植宇。在團綜遊戲裡，曾和林佳辰一起受訓多年的曹家齊，突然鬆口想追他姊姊，林佳辰透露當下感想，「家齊第一通電話打來的時候我是相信的，我真的嚇瘋了！

不過接連2、3個團員講到後面有點心虛，已經被林佳辰識破，發現他們開玩笑的，不過他態度始終如一，「我也不能阻礙別人戀愛的權利，那時候選擇不鼓勵，但還是可以當他們溝通的橋樑」。至於是否幫想追求姊姊的少年們建群組，林佳辰肯定地說「沒有」！

▲曹家齊、陳峻廷放話要追林佳辰的姊姊，讓他通話忍不住爆氣。（圖／《原子少年》YouTube）
▲曹家齊、陳峻廷放話要追林佳辰的姊姊，讓他通話忍不住爆氣。（圖／《原子少年》YouTube）
而黃莑茗被要求致電給李哲言，要求加入《原子》小分隊「亞特蘭提斯」，自稱吉他彈得可圈可點，還能注入年輕活力，結果還是被打槍，讓粉絲笑到不行，他笑說當下為了拍攝團綜，全心只顧著該怎麼讓他答應，被拒絕沒有特別感想。不過，黃莑茗很欣賞亞特蘭提斯成員MAX的創作能力，「他在寫詞時形容一件事或東西的時候，可以用我意想不到的方式描述，曾經有請教過他有關作詞上的想法」。

▲黃莑茗（右二）要求加入亞特蘭提斯，讓李哲言緊急號召團員求救。（圖／《原子少年》YouTube）
▲黃莑茗（右二）要求加入亞特蘭提斯，讓李哲言緊急號召團員求救。（圖／《原子少年》YouTube）

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