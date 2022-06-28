獨／《原子少年》揪團追姊姊   林佳辰吐實話：嚇瘋了

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，不僅比賽內容精彩，連團綜單元也很圈粉，丟入水池、整人遊戲尺度無極限，最新一集片尾花絮，邀集曹家齊、唐立杰、黃莑茗、Nelson、陳峻廷挑戰說服遊戲，放話要追求林佳辰的姊姊，平時乖巧的他護姊心切，竟冒出爆氣發言，讓全場笑翻，高反差萌再度圈粉，《NOWnews今日新聞》特別追蹤後續消息，林佳辰對此回應了！
林佳辰的姊姊人美聲音甜，據說相貌和弟弟一樣秀氣，她對比賽十分關注，經常為他加油打氣，不過最喜歡的少年是土星的情歌高手呂植宇。在團綜遊戲裡，曾和林佳辰一起受訓多年的曹家齊，突然鬆口想追他姊姊，林佳辰透露當下感想，「家齊第一通電話打來的時候我是相信的，我真的嚇瘋了！」
不過接連2、3個團員講到後面有點心虛，已經被林佳辰識破，發現他們開玩笑的，不過他態度始終如一，「我也不能阻礙別人戀愛的權利，那時候選擇不鼓勵，但還是可以當他們溝通的橋樑」。至於是否幫想追求姊姊的少年們建群組，林佳辰肯定地說「沒有」！
而黃莑茗被要求致電給李哲言，要求加入《原子》小分隊「亞特蘭提斯」，自稱吉他彈得可圈可點，還能注入年輕活力，結果還是被打槍，讓粉絲笑到不行，他笑說當下為了拍攝團綜，全心只顧著該怎麼讓他答應，被拒絕沒有特別感想。不過，黃莑茗很欣賞亞特蘭提斯成員MAX的創作能力，「他在寫詞時形容一件事或東西的時候，可以用我意想不到的方式描述，曾經有請教過他有關作詞上的想法」。