拆奇萊北峰告示牌！露鳥哥喊冤遭打臉 遭起底是合夥作案
日前「奇萊北峰被拔起來了」照片引發全網熱議，照片中的張姓登山客還被起底，過去曾在同地點拍攝不雅照的「奇萊北峰遛鳥俠」，事後，張男喊冤強調「標示牌本來就壞掉」，不過這個說法很快遭到打臉，昨（27）日，有知情人士貼出群組對話的截圖，指控遛鳥男「不是唯一兇手，而是合夥作案。」
張姓登山客日前一手抓著奇萊北峰的告示牌，另一手還比著中指，這張合照惹怒大批網友，隨後張男也遭起底，2020年才在奇萊北峰攻頂時，腳踩三角點標示和3名朋友一起「露鳥」，被依妨害風化罪送辦，但事後檢方不起訴處分。
面對拔告示牌爭議，張男堅稱自己登頂時，就發現標示牌已被弄斷，「覺得好玩才舉起來拍照」，不過這個說法也遭打臉，昨天PTT上知情人士貼出群組對話爆料，「為什麼石牌會鬆動？因為他們在自己的群組鼓吹同夥，四處挖三角點基石、太管處石牌，有一個共犯集團打著無痕山林的藉口，四處破壞、偷竊公物；資料太多就不都列出來了，吃瓜看重點就好，需要知道的人自己找管道。」
一名林姓男子直接承認，「那個我搞很久才把它整根弄起來，結果有人上來，不然我就把它扔了」；對話遭PO網後，引發網友紛紛撻伐「這種人不能禁止他上山嗎？」、「拔起來到底有哪裡好玩的？國小生嗎？」「8+9沒地方去，已經開始登山了」等。目前太魯閣國家公園接獲民眾舉報後，已派員上山處理，警方也介入調查，將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元。（編輯：孫唯容）