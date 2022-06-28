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黑死病重襲？「X疾病」20年後再現　專家警恐大規模爆發

▲英國出現神秘的「X疾病」，科學家憂心恐重現黑死病災難。（示意圖／Pixabay）
▲英國出現神秘的「X疾病」，科學家憂心恐重現黑死病災難。（示意圖／Pixabay）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-28 18:31:06

新冠肺炎疫情尚未結束，但猴痘從歐洲逐漸擴散至全球，引發民眾憂心。令科學家更為擔憂的是，近期在英國根絕已久的小兒麻痺病毒再度出現，讓英國傳染病專家警告，極為致命的「X疾病」恐將爆發。由於專家仍無法確認相關疾病為何，因此世界衛生組織（WHO）將這種可能由動物傳染給人類，並引起廣泛流行的未知病毒稱為「X疾病」。

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綜合英媒報導，英國衞生安全局（UKHSA）近來在2月至5月在倫敦地區的汙水樣本中，多次發現「脊隨灰質炎病毒」，也就是引發小兒麻痺的元凶。但英國早在2003年就已根除小兒麻痺，因此英國衛生當局懷疑，病毒可能是由在海外接種口服疫苗的人士帶到英國，並在境內的少量人群中傳播。

除了新冠肺炎之外，英國今年還出現過禽流感、拉薩熱（Lassa virus）、克里米亞剛果出血熱（Crimean–Congo hemorrhagic fever）以及猴痘病例，顯示出英國境內危險而不尋常的疾病已越來越多。英國愛丁堡大學傳染流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）指出，「21世紀是培養新興傳染病的完美環境，所有跡象都表明，未來可能會出現越來越多疫情，而且這種情況會變得更糟」，預示未來將有更重大的事件爆發。

專家指出，人口增長、窮國經濟起飛、野生動物貿易增加、人類侵占叢林和森林等行為，都將推動新病毒與現有病毒的傳播。生態健康聯盟數據顯示，地球的167萬種未知病毒中，有82.7萬種有可能從動物傳染給人類，而相關病毒還可能具有高傳染力和致命性。

科學家指出，雖然「X疾病」出現的時間與方法難以被預測，但下一次大流行可能是由「人畜共通傳染病」（zoonoses）所引起，即病毒或細菌經由動物傳染給人或由人類傳染給動物。

世界衛生組織專家曾在2018年將「X疾病」列入世界上8種可能會在未來大爆發的病毒名單中。研究團隊更分析，「X疾病」很可能會從動物傳給人，最嚴重恐導致全球7500萬人喪命，讓全世界重現黑死病疫情的夢魘。

東英吉利大學醫學專家亨特（Paul Hunter）指出，「我們需要加強防範，並持續進行監測，以免新病毒像新冠一樣，在世界來得及採取行動前，就迅速傳播，殺死數百萬人」。

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