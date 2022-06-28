將辭竹市副市長　沈慧虹首曝參選願景：走出去是為再回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹說，有時候，雖然她提出的要求讓大家為難，皺起眉頭，但很快地，幕僚就會說，「副市長沒關係，我來想想還有什麼辦法」，也有局處首長總會停頓一下說：「好，我來處理看看」。
沈慧虹表示，就是這樣團隊合作的精神，在新竹市長林智堅的領導下使命必達，也真正翻轉這座城市，找回城市光榮感。不管是步行城市、微笑水岸、YouBike、新校園運動、動物園再生、兒童醫院、漁人碼頭、公道三，這都是大家共同刻下的記憶。
沈慧虹回憶，每次大型活動帶給市民很多歡笑聲，背後交通處、警察局、教育處永遠的跨局處支援，從每年的兒童藝術節、新竹300博覽會、台灣設計展、仲夏藝文季、光臨藝術節，交給大家就安心了。「細細數來，我在新竹的記憶都是和所有夥伴一起為幸福城市打拼的記憶」。
沈慧虹也說，未來還有很多想要一起做的事，新竹市一定要把握機會躍上國際，不只科學園區，而是整個城市的風貌與性格。像輕軌、竹科X、大車站、舊城區再起的重要工作要進行，整個新竹市幸福工程的腳步不能停下來，「所以我決定暫時走出市府，投入這場選舉」。
沈慧虹表示，暫時走出去是為了努力再回來，和大家一起努力為我們愛的城市、愛的家，為更好的未來努力。相信老天永遠會有更好的安排，「我們一定會再繼續為幸福城市打拼、繼續為市民的生活努力」。