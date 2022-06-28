PLG／辛巴「折返跑」疲於奔命　總冠軍賽節奏狂飆到102

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到了季後賽，各隊節奏更是持續往上攀升，在攻城獅和國王的系列賽達到100.08，而在富邦/夢想家的系列賽則是101.27。總冠軍賽這個數字來到驚人的102.05，對於擁有辛巴的攻城獅來說，這當然是不利的。
整個總冠軍賽辛巴的命中率高達79.1%，場均可以攻下27.6分16籃板2.6阻攻，雖然在面臨對方包夾時，他的確很難輕鬆要球，也時常在防守端被拉出來投籃，但他在籃下還是很有威脅力，這是無法否認的。
然而在本系列賽中，攻城獅始終無法壓下富邦的快速攻擊，逼迫對方盡量和自己打陣地戰消耗。反觀富邦流暢的打出轉換進攻，有三場比賽快攻得分超過25分，分別是G4的29分、G3的27分和G1的32分。
事實上，攻城獅本季例行賽節奏高達100.75，本身比賽內容就是打得很快，而這可能也不盡然全是對手對於「辛巴戰術」的針對，因為上一季的他們的節奏也達到99.1。而本季NBA節奏最快的密爾瓦基公鹿，不過也才100.9。
這有可能是林冠綸總教練和團隊在討論後得出最適合球隊打法的結果，不過對於辛巴來說，這樣的節奏無疑負擔很大。若攻城獅在下一季仍然沿用高大中鋒的陣容，如何在防守端去保護他，停住對手的轉換，將會是重要的課題。