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9到64歲齊聚練舞功！「來雲門嘻哈」派對邀民眾同樂

▲「來雲門嘻哈」以不同的舞蹈專業、編創心法與訓練等課程，吸引近50名橫跨9到64歲民眾報名參加。（圖／雲門劇場提供）
▲「來雲門嘻哈」以不同的舞蹈專業、編創心法與訓練等課程，吸引近50名橫跨9到64歲民眾報名參加。（圖／雲門劇場提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-28 19:12:29

雲門劇場「來雲門」系列2022年初夏全新計畫「來雲門嘻哈」上週末展開，以不同的舞蹈專業、編創心法與訓練等課程，吸引近50名橫跨9到64歲民眾參加，營隊舞者將相互激盪、分組編創作品，於7月3日下午3點「來雲門嘻哈」派對登場。

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雲門劇場今（28）日表示，「來雲門嘻哈」攪動現代舞和街舞的交流，4天課程集結雲門舞者及兩大嘻哈舞團MANIAC、BOOGNATION，和當代舞蹈創作者林祐如、劉彥成、楊乃璇等師資，也在營隊中增加舞蹈歷史與劇場技術等課程。報名參加的營隊舞者近50名，背景來自現代舞、芭蕾、Hip-Hop、Popping 以及爵士等不同舞風的舞者，將分組編創作品、在派對上表演。

共同策展人BOOGNATION主理人田一德在課程後提到「營隊裡看到每位舞者的身體不同的文化與訓練方式，這是來雲門嘻哈的初衷之一，互相學習多元舞風不僅好玩，也是保持跳舞熱忱的一種方式。」

首個週末的集訓，一天6小時紮實的跳舞，比擬專業舞者的日常訓練行程。9歲的侯品安說，「MANIAC的黑妹老師課程強度好高很滿！」累了仍要再爬起來上課。

Popping背景的吳君毅分享，過去跳街舞注重音樂拍點，雲門舞者帶領的太極導引和現代舞課卻提到動作不一定都要對在拍點上，透過呼吸也可以完成跳舞的韻律感，讓他印象深刻。他表示，自己也喜歡現代舞動作的線條感，期待未來學習並結合街舞創作。

跳Hip hop的李羿萱說，「街舞老師與雲門老師互相融合風格，已經沒有在分什麼類型的舞蹈，只要你肯想像，所有東西都可以連結在一起！」

雲門劇場表示，編舞家楊乃璇、劉彥成、黑妹及田一德在編舞創作心法課程，傳授街舞與當代舞蹈編創的個人經驗，許多營隊舞者面臨創作的期待與挫折。

楊乃璇鼓舞創作者，不可能跳完全世界的舞，聽完全世界的音樂，持續吸收學習，更沒有對或錯的方法，做創作要一輩子與別人的質疑共處，別想太多，專注在自己。

雲門劇場表示，「來雲門嘻哈」派對本週日登場，營隊舞者必須挑戰在4天課程內揉合課程所學，帶著分組編創作品跳進雲門劇場。派對邀請街舞派對御用 DJ SOULYUU，以及2021年台大盃熱門舞蹈大賽總冠軍得主、新生代舞團ㄎㄨㄢˊ擔任演出嘉賓，MANIAC、BOOGNATION 營隊重磅師資群也將齊聚現場同樂。派對中，觀眾將近距離與征戰無數國內外賽事的頂尖街舞舞者一起跳舞，邀請所有熱愛舞蹈的民眾，一起到雲門劇場享受限時限地的嘻哈派對氛圍。

「來雲門嘻哈」派對將於7月3日（日）在淡水雲門劇場登場，派對預售票詳情及購票請上TixFun網站，更多活動資訊請詳雲門官網

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