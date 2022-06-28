丈夫首度現身？「女帝」金與正笑超甜　同框大秀婚戒　

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不過在《朝中社》17日報導金與正、玄松月等人將藥品送給疫區居民的消息時，一同刊出的照片中，可以看到金與正將一箱藥品遞給一名男子的畫面。而金與正穿著淺色襯衫，將一小盒紙箱交給穿著深色外套的男子，男子戴著眼鏡直視金與正，雖然金與正戴著口罩，但仍能看得出來當時她露出笑容。不過由於照片是從側面拍攝，無法看出男子的正面容貌。
這張照片出現隨即引起《朝鮮日報》、《東亞日報》等多家韓國媒體注意，韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成章（정성장）表示，目前並不清楚和金與正站在一起的男子是她的丈夫、或是前來接藥的高階主管，但兩人之間有著微妙的關係，首先金與正是戴著婚戒並且閉上眼睛，男子則和金與正距離相當近且站得非常挺直，很有可能就是金與正的丈夫。
鄭成章指出，如果男子只是普通的低階主管，在北韓這樣的專制政權中，應該很難站著從位高權重的金與正手中接過藥物。報導指出，如果男子確實是金與正的丈夫，這就是他頭一次在北韓官方媒體上露面。
鄭成章透露，有傳言指出金與正已在2014年9月至10月間結婚，對象是管理金正恩保險箱的高階主管，不過平壤並未證實消息。鄭成章指出，今年正巧是金與正首度公開露面的10周年，推測平壤當局可能是透過贈送藥物讓金與正的丈夫首度曝光。另外，今年是金正恩、金與正母親高容姬70歲忌日，不排除是想藉此展現出家庭的團結和樂。