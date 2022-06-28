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丈夫首度現身？「女帝」金與正笑超甜　同框大秀婚戒　

▲北韓領導人金正恩的妹妹金與正近日將一箱藥品遞給一位高大男子的照片，讓韓國專家猜測可能是她的丈夫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩的妹妹金與正近日將一箱藥品遞給一位高大男子的照片，讓韓國專家猜測可能是她的丈夫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-28 19:47:48

北韓領導人金正恩以及其胞妹金與正的私生活始終成謎，不過近來官媒報導似乎透露了金與正私下生活的樣子。近來1張照片顯示她和一名身高挺拔的男性同框，過去素有「女帝」之稱的金與正還一改過往冷淡的表情，露出笑容。因此有韓國專家推測，高大男子可能就是金與正的丈夫。

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根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》等媒體報導，北韓官方承認爆發新冠肺炎疫情之後，在西南沿海的黄海南道海州市再爆出急性腸道傳染病疫情，至少800多戶受到感染，以家戶人口換算，最少2000多人以上染疫。先前曾有報導稱，金正恩偕同妻子李雪主16日向海州市委員會捐贈了家中的常備藥品，隔天胞妹金與正、勞動黨副部長玄松月也跟著捐出家庭醫療用藥。

不過在《朝中社》17日報導金與正、玄松月等人將藥品送給疫區居民的消息時，一同刊出的照片中，可以看到金與正將一箱藥品遞給一名男子的畫面。而金與正穿著淺色襯衫，將一小盒紙箱交給穿著深色外套的男子，男子戴著眼鏡直視金與正，雖然金與正戴著口罩，但仍能看得出來當時她露出笑容。不過由於照片是從側面拍攝，無法看出男子的正面容貌。

這張照片出現隨即引起《朝鮮日報》、《東亞日報》等多家韓國媒體注意，韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成章（정성장）表示，目前並不清楚和金與正站在一起的男子是她的丈夫、或是前來接藥的高階主管，但兩人之間有著微妙的關係，首先金與正是戴著婚戒並且閉上眼睛，男子則和金與正距離相當近且站得非常挺直，很有可能就是金與正的丈夫。

鄭成章指出，如果男子只是普通的低階主管，在北韓這樣的專制政權中，應該很難站著從位高權重的金與正手中接過藥物。報導指出，如果男子確實是金與正的丈夫，這就是他頭一次在北韓官方媒體上露面。

鄭成章透露，有傳言指出金與正已在2014年9月至10月間結婚，對象是管理金正恩保險箱的高階主管，不過平壤並未證實消息。鄭成章指出，今年正巧是金與正首度公開露面的10周年，推測平壤當局可能是透過贈送藥物讓金與正的丈夫首度曝光。另外，今年是金正恩、金與正母親高容姬70歲忌日，不排除是想藉此展現出家庭的團結和樂。


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