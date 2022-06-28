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電價調漲衝擊大學！大學批不公平、教育階段應全面凍漲

▲用電大戶7月起調漲15%，大學恐被波及，許多大學紛紛反映，盼教育部與經濟部研議，不調漲大學電價。示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.20）
▲用電大戶7月起調漲15%，大學恐被波及，許多大學紛紛反映，盼教育部與經濟部研議，不調漲大學電價。示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.20）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-28 19:47:42

電價費率審議委員會昨（27）日拍板調漲電價，用電大戶7月起調漲15%，大學將比照用電大戶調漲、衝擊學生宿舍電價。台大今天呼籲，大學雖算用電大戶，但目的在教學研究，電價調漲不應適用於大學；私立大學校院協進會已向教育部反映，盼能跟經濟部研議，不調漲大學電價。

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經濟部電價費率審議會昨天決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，但大專校院被歸為用電大戶，恐面臨電價調漲的衝擊。

台大表示，大學的組成不論是教研人員、行政人員或學生都來自於社會大眾，雖然整體用電量的角度算是「大戶」，但目的卻是在於教學與研究，進而提升國家整體競爭力，性質和其他「用電大戶」多屬營利單位完全不同，電價上漲若不適用於高中以下學校，也不應適用於大學。

台大指出，電費調漲勢必對學校的電費增加負擔，校內除長期以來逐漸更換各項節能裝置外，未來也會加強宣導，呼籲全體師生力行節能減碳，減少不必要的浪費，目前未有調漲學費的考量。

文大表示，電價調整後預計單一校本部校區每年會多支出近400萬元；學生宿舍冷氣費比照插卡計價，至於是否漲價，涉及學生權益，會再與學生討論，有可能由學校吸收，也可能學生要一起分擔。

私校協進會指出，學雜費數年未調整，電價再漲學校也只能自行吸收，營運成本又會再增加，大學也是教育的一環，所有學校理應一視同仁，數個大學協進會已和教育部反應，盼與經濟部研議，不調漲大學電價。

台灣青年民主協會表示，宿舍電費屬額外收費，不會要求教育部幫學生吸收上漲費用，但學校久未面臨用電漲價問題，建議教育部藉此盤點學校的住宿費用資訊，並呼籲學校，若涉及用電漲價，應與學生建立良好的溝通機制、讓學生知悉。

據教育部提供資料顯示，近3年大專校院用電度數及電費統計，不含附設醫院，108年大學用電度數為17.7億度，電費達51.2元，但近年學校多推動節能減碳等政策，大學用電略下滑，109年17.5億度、電費49億元，110學年度再降為16.2億度、電費46.6億元。

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