被新台幣下架了！台鐵石斑魚便當急加賣至150份

我國石斑魚遭禁止輸入中國，不少本土品牌都推出石斑相關料理力挺，台鐵日前宣布與屏東縣府合作，選用屏東地方頂級石斑作為主菜，聯名 「鐵石新嚐」便當，一上市廣受好評，頻頻完售。台鐵今（28）日晚間受訪表示，在開售當日便已經緊急加售90個「鐵石新嚐」依然完售，今日再追加至100份仍供不應求，預計明（29）日將加賣至150份。
台鐵局與屏東縣政府攜手合作推出的「鐵石新嚐」石斑魚便當，首賣活動當日原預定供應40份，不過台鐵表示，為因應旅客及民眾需求，已於當日追加至90份，今日再追加至100份，仍然立即銷售一空，明日預計追加至150份於11點20分開賣。
「鐵石新嚐」便當各販賣店分配份數為屏東店60份、高雄東門店45份、新左營店45份。台鐵表示，後續仍會視石斑魚便當需求量及餐廳產能情形，進行滾動式檢討追加，販賣期間為6月27日至7月11日，新上市期間特別推出嚐鮮八折優惠價，每份120元每日午餐限量供應，每人限購2個，售完為止。
主菜由高雄鐵路餐廳主廚高超的烹飪手藝，將龍膽石斑魚排裹薄粉下鍋油炸，每一口都能吃到魚肉的彈牙與鮮甜。配菜選用也結合屏東在地食材，將恆春鹹鴨蛋及車城洋蔥等特產製成金沙炒洋蔥，米飯加入屏東有穀類紅寶石之稱的紅藜，營養價值高，搭配台鐵便當招牌滷蛋、雪裡紅、酸菜作為靈魂配角，既保持台鐵便當經典風味又有新嘗試的創製。