曾敬驊遭4冤鬼纏身　守護天使邵雨薇伸出援手

由滿滿額娛樂與好好看文創出品，好好看文創、滿滿額娛樂與星辰映畫製作，能率影業、阿榮影業、安卓影視娛樂股份有限公司、崴森管理顧問、樂到家國際娛樂、超級娛樂聯合出品，由億萬監製莊淳淳與導演謝沛如再度合作的療癒系爆笑見鬼喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，歷經艱辛疫情終於在近日正式殺青；全新組合男女主角曾敬驊與邵雨薇飾演地獄倒楣宅男與守護天使，金馬獎等級實力派演員陸弈靜、蔡嘉茵、張再興扮作風另類的鬼魂，皆期待明年暑假上映能讓觀眾「又驚又喜」。
億萬監製莊淳淳非常欣賞導演謝沛如對感情的深度刻劃，兩人繼催淚影集版《比悲傷更悲傷的故事》後再度合作，一同挑戰不同類型的爆笑鬼喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，期間歷經各種險阻，監製莊淳淳表示：「我們在疫情升溫之際，儘管擔心這將是一段艱難的旅程，依然進行這部電影的拍攝。拍攝非常困難，每隔幾天就停停拍拍。加上梅雨季來臨...這是我職業生涯中，做過最具挑戰性的作品！」導演謝沛如在殺青時也有感而發：「非常感謝所有工作人員與演員們，你們的包容與協助才完成了這個作品。謝謝大家。」
曾在校園驚悚電影《返校》被魍魎追趕的學弟曾敬驊，這次在爆笑見鬼喜劇《我的麻吉4個鬼》更挑戰直接見鬼，而且還是個超級衰到家的孤單宅男阿緯，本以為倒楣人生走上絕路就已經是低谷，沒想到不僅死不成卻還被4個冤鬼（「碎念鬼」陸弈靜、「愛哭鬼」蔡嘉茵、「菸鬼」張再興、「調皮鬼」童星洪君昊）纏身而走上命運岔路，幸好遇到邵雨薇飾演的守護天使筱茵伸出援手，就此改變人鬼殊途的命運，連女主角邵雨薇都表示，此次演出《我的麻吉4個鬼》最困難挑戰之一，就是要同台面對眾鬼附身曾敬驊爆笑出招而自己不笑場。《我的麻吉4個鬼》預計2023年暑假上映。（編輯：楊穎軒）