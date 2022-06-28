黃敏惠讓嘉義市淪三線城市　李俊俋：我知道如何對症下藥

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李俊俋強調，在提名的過程中，王美惠、蔡碧仲皆向黨中央和總統蔡英文表態支持他，地方黨部主委黃露慧也提出他是最有能力可以母雞帶小雞，拉抬黨公職候選人，齊心團結贏回嘉義，自己要在在感謝他們的支持。
李俊俋說，決定參選最具關鍵的因素是，第一，蔡英文與他長談對於嘉義未來的想法，蔡英文提及她對嘉義的情感，在歷次選舉過程中嘉義人滿滿對她的支持，她銘記在心。因此決定派出自己在府內的左右手出戰，這表示出她對於嘉義市的高度重視，也想藉此機會回應嘉義市民對未來的期待。
第二，一個城市治理者，影響城市發展不是只有4年或8年，而是城市競爭的立基與格局，治理者是關鍵因素，李俊俋說，他在中央與地方的視野同時皆備，能充分瞭解城市規劃的治理方向，更能運用中央的資源與協調的長才達成最後的目標，掌舵領航嘉義市的未來發展。
李俊俋表示，蔡英文認為他就是最合適的城市治理者，中央與地方能夠相互合作，更能與鄰近嘉義縣、雲林縣共盟，因此他是代表民進黨參選嘉義市市長的不二人選。而自己也準備好了，接球應戰、直球對決。
李俊俋強調，現在，他要挑戰的是擔任市長長達13年的地方老手黃敏惠，但是自己並不畏懼。目前嘉義市正面臨城市危機，已經幾乎從二線城市淪為三線城市之列，瀕臨發展邊緣化的困境，不能只停留在讓民眾安於小確幸的保守態度下，這並非危言聳聽，正因為他從地方到中央、從民代到行政決策的歷練中，看到問題所在，他知道如何對症下藥。
李俊俋表示，如果嘉義市發展的現在不立即解決，重新掌舵方向，那麼城市難以擺脫即將到來的邊緣化困境，城市發展更不能只是剛剛好而已。好，還要更好，嘉義市已到發展的關鍵期，更必須有新的治理者帶入新觀念，由新的掌舵者讓嘉義市升級、超越與創新。
李俊俋表示，球來了，就接，承擔大任，接下來他會開始進行傾聽之旅，由王美惠協助接地氣，黃露慧與各黨公職大家一起捲褲腳開始拼下去，讓市民迎向嘉義的新未來。「有活力是偉大城市的基本條件，也是最高境界」，李俊俋說，現在，就由他領航一起提高城市活力與競爭力，開創一個不一樣的嘉義市。