一秒辨認地位！汪輕聲上床 貓卻踩牠肚子當枕頭：借饋啦
這真的是一秒就能看出貓咪與狗狗的個性差異！相信許多同時養貓咪與狗狗的飼主都知道，相對於汪星人的忠誠與貼心，貓咪總是比較我行我素，國外就有一對貓狗同伴喜歡睡在一起打盹，但是從一小細節就能看出，誰在家中地位比較高！
女子布蘭娜Brenna Eckert幾年前在收容所分別領養了一對黃狗「Joule茱兒」與「Tesla泰斯拉」，後來領養了一隻橘貓「Kevin凱文」，幸運的是凱文個性非常溫和，喜歡與狗狗們相處在一起，甚至還會趁家中沒人時，主動安慰有焦慮行為的茱兒，因此一貓一狗的感情非常要好，最愛一起窩在靠窗邊的寵物床上。
不過布蘭娜日前卻發現一有趣景象，就是當兩隻毛孩窩在那張床時，反映出的行為完全不一樣，貼心的茱兒只要發現凱文已經躺在那裡，就會輕輕地走過去，以不打擾貓咪的前提之下，安靜地躺在凱文身旁。反之凱文則是大剌剌地直接走向已將躺好的茱兒，直接踩在牠的肚子上，雖然意思意思地用頭蹭了牠一下，但卻直接將茱兒的肚皮當作枕頭，舒服地饋在上頭休息打盹！
網友看了對比的影片後都紛紛笑說：「看得出來貓咪是老大」、「貼心狗v.s傲嬌貓」、「雖然牠們感情很好，但是看起來貓咪仍然還是地位比較高的那一個」、「貓咪的淺規則：先踩了再說」、「這個對比也太可愛了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）