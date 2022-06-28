COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

一秒辨認地位！汪輕聲上床　貓卻踩牠肚子當枕頭：借饋啦

▲貓咪與狗狗個性相差甚大，國外一名飼主就分享兩隻毛孩上床睡覺的差異。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲貓咪與狗狗個性相差甚大，國外一名飼主就分享兩隻毛孩上床睡覺的差異。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 21:21:41

這真的是一秒就能看出貓咪與狗狗的個性差異！相信許多同時養貓咪與狗狗的飼主都知道，相對於汪星人的忠誠與貼心，貓咪總是比較我行我素，國外就有一對貓狗同伴喜歡睡在一起打盹，但是從一小細節就能看出，誰在家中地位比較高！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國外飼主布蘭娜家裡有一隻橘貓「Kevin凱文」以及兩隻黃狗「Joule茱兒（左）」與「Tesla泰斯拉」，都是領養來的。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲國外飼主布蘭娜家裡有一隻橘貓「Kevin凱文」以及兩隻黃狗「Joule茱兒（左）」與「Tesla泰斯拉」，都是領養來的。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
女子布蘭娜Brenna Eckert幾年前在收容所分別領養了一對黃狗「Joule茱兒」與「Tesla泰斯拉」，後來領養了一隻橘貓「Kevin凱文」，幸運的是凱文個性非常溫和，喜歡與狗狗們相處在一起，甚至還會趁家中沒人時，主動安慰有焦慮行為的茱兒，因此一貓一狗的感情非常要好，最愛一起窩在靠窗邊的寵物床上。

▲茱兒因為有分離焦慮症，凱文會特別安慰牠，因此一貓一狗感情相當要好。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲茱兒因為有分離焦慮症，凱文會特別安慰牠，因此一貓一狗感情相當要好。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
不過布蘭娜日前卻發現一有趣景象，就是當兩隻毛孩窩在那張床時，反映出的行為完全不一樣，貼心的茱兒只要發現凱文已經躺在那裡，就會輕輕地走過去，以不打擾貓咪的前提之下，安靜地躺在凱文身旁。反之凱文則是大剌剌地直接走向已將躺好的茱兒，直接踩在牠的肚子上，雖然意思意思地用頭蹭了牠一下，但卻直接將茱兒的肚皮當作枕頭，舒服地饋在上頭休息打盹！

▲日前布蘭娜分享兩隻毛小孩上床睡覺的差異。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲日前布蘭娜分享兩隻毛小孩上床睡覺的差異。（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲茱兒會悄悄地走到凱文身邊，以不打擾牠的方式安靜地趴下，反之凱文則是直接踩上茱兒的肚子，甚至還將牠當成枕頭！（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲茱兒會悄悄地走到凱文身邊，以不打擾牠的方式安靜地趴下，反之凱文則是直接踩上茱兒的肚子，甚至還將牠當成枕頭！（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲凱文：安怎？這是朕的毛毛枕啦！（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
▲凱文：安怎？這是朕的毛毛枕啦！（圖／IG帳號ginger_cat_and_vizslas）
網友看了對比的影片後都紛紛笑說：「看得出來貓咪是老大」、「貼心狗v.s傲嬌貓」、「雖然牠們感情很好，但是看起來貓咪仍然還是地位比較高的那一個」、「貓咪的淺規則：先踩了再說」、「這個對比也太可愛了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


柴柴散步遇「在地3劍客」炸一整排毛！網笑：氣勢好強

猛禽走在路上逛大街！網友一向下看全笑翻：穿衛生褲？

再睡3分鐘！橘貓不敵棉被吸引力狂賴床　網：早上的我

準爸爸練習包嬰兒開心憨笑！「寶寶」卻眼神死：我太難了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀