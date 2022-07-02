小姊妹被撞死！轉世再續親子緣　轟動英國的波洛克雙胞胎

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一輛疾駛而來的汽車，絲毫沒有減速，直直的撞倒3個小孩，甚至將她們輾過，由於撞擊力道過大，喬安娜和賈桂琳連醫院都還來不及送，便已當場七孔流血慘死；安東尼則是在送往醫院的路上過世。肇事者據悉是1名有吸毒前科的婦女，因為不滿被與自己的孩子強行分離，便將氣撒在另外3個無辜的小孩身上。
無法承受喪女之痛的波洛克夫婦，決定搬離惠特利灣鎮這個傷心地。過了幾年，波洛克太太再度懷孕，並產下一對雙胞胎女兒，姊姊取名吉麗安（Gillian），妹妹則是珍妮佛（Jennifer）。雙胞胎的出生稍微安慰了波洛克夫婦的傷痛，沒想到不可思議的事卻在後頭。
雙胞胎長到3歲左右，開始比較有表達意思的能力，奇怪的是，明明沒見過、也沒聽過其他手足的吉麗安和珍妮佛，竟然知道、也能說出有關死去的喬安娜和賈桂琳許多事情，好像她們就是2位過世的姊姊，包含2人之間的小秘密、心愛的玩具長什麼樣、放在哪裡等等。在隨父母回到惠特利灣的舊居時，也能清楚指出以前的家、學校在哪，附近有什麼東西，要知道在這之前，雙胞胎可是從來沒回過惠特利灣老家的。
不只如此，波洛克夫婦還在雙胞胎姊妹身上，發現了與死去的喬安娜和賈桂琳，位置、形狀都幾乎一模一樣的胎記。更重要的是，雙胞胎都展現出對汽車強烈的恐懼，每當爸媽帶著她們上街過馬路時，只要一有車輛經過，她們就會本能地抱住父母尋求保護，甚至還提到那場致命車禍，2人是如何大量失血，並在夢中驚叫著醒來。
一心想忘記傷心往事的波洛克夫婦，自然不會向雙胞胎說過這段回憶，何況雙胞胎還太小，也不可能向她們細述姊姊們慘死的細節。這對雙胞胎最終引起了專門研究兒童輪迴的心理學家伊恩·史蒂文森博士（Ian Stevenson）注意，並在1987年的《記得前世的孩子：有關輪迴轉世的問題》（Children Who Remember Previous Lives:A Question of Reincarnation）一書中，特別提到了波洛克姊妹的案例。
研究輪迴之說幾十年的史蒂文森博士認為，除了投胎轉世以外，並沒有其它更合理的理由，來解釋雙胞胎為何會有酷似姊姊們的表現和記憶，而且在輪迴學的領域裡，幼童是相對適合的研究對象，因為她們不太可能編造關於前世的故事，何況還是與現實高度相符的故事。
與其他有著「前世記憶」的孩童一樣，隨著吉麗安和珍妮佛慢慢長大，那些不尋常的回憶也漸漸淡去，約莫從7歲開始，她們就像正常人一樣生活，幾乎沒再提起「以前」發生的事。雖然乍聽之下很不可思議，也曾被質疑是否為一場騙局，但對支持玄幻之說的人而言，一對姊妹同日死、同日生，還是以雙胞胎的形式，回歸到原來的家庭，再續姊妹緣與父母緣，無形中彌補了雙方的遺憾，也算是為一開始的悲劇畫下另類的溫馨句點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。