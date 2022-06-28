攝影師拍照中！主角竟「高空降落」停相機上：偶要徵助理
這位「攝影助理」很可以！野生動物攝影師為了要捕捉動物們珍貴的畫面，經常得上山下海，有時也會遇見「意外的訪客」。國外一名野生動物攝影師這天與友人一起到郊區取材時，突然遇見一隻「大鳥」降落在她的相機上，網友看了忍不住驚呼：「牠是來應徵攝助嗎？」
這名野生動物攝影師Anaïs Trépanier幾個月前與友人到加拿大魁北克省野外取材時，當時原本只想遠遠地拍攝在雪地中的鳥類，不料拍到一半時，一隻烏林鴞竟然從樹上飛了過來，直接停在Anaïs手裡的相機上，儼然就是將相機當成樹枝。有趣的是，當時烏林鴞與Anaïs的臉只有短短幾公分的距離，Anaïs感到又驚又喜，卻也擔心驚擾到牠，只能僵在原地保持不動，而烏林鴞就這麼停在相機上長達30秒之久！
烏林鴞主要分布在加拿大、美國西海岸部分地區、俄羅斯、西伯利亞、蒙古以及斯堪地那維亞等，是雪地中最兇悍的猛禽之一，儘管全身上下大部分是羽毛，重量只有2.5磅（約1公斤），體長卻最大能達24到33英吋（大60到83公分），並以小型野鼠、加拿大松鴉、山鵪鶉、小鷹、鴨子甚至黃鼠狼為食。
而烏林鴞站在Anaïs相機上的一幕全都被她同行友人Marie-France Côté以及Thomas Pham-Van給拍了下來，除了Anaïs本人表示非常幸運以外，其他網友看了都紛紛表示：「太不可思議了」、「牠是來應徵攝影助理嗎？」、「好特別的體驗」、「這應該會永生難忘」、「想趁機偷摸一把」、「可以去買樂透了」。（編輯：陳珮瑜）