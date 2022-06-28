西南外海罕見連4起地震原因曝光！與2006年恆春強震有關
今（28）日晚間在高雄市府南方70.8公里處，約在台灣西南部海域發生芮氏規模5.3地震，深度40.9公里，各地最大震度屏東恆春、滿洲3級，小琉球、墾丁、高雄壽山、楠梓2級。由於今晚地震震央附近，從清晨4時07分起已經陸續發生3起小區域有感地震，其中規模最大達到5.0，加上此處過去鮮少有地震發生，連中央氣象局長鄭明典都在臉書貼文提醒，指這區域地震「發生過，但不常見的位置！」稍早又再次貼文指「還沒結束」，讓不少網友開始擔心是否後續還有餘震或更大規模的地震？氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這起地震震央位於馬尼拉海溝北端，屬於歐亞大陸板塊隱沒到菲律賓海板塊的位置，過去確實不是地震頻繁出現的位置，「但久久就會有一次活動，研判後續餘震並不會太多。」
根據氣象局觀測資料顯示，2006年12月26日在恆春地震站南偏西方40.2公里外海、以及恆春地震站西方33.9公里處，相隔8分鐘發生兩起芮氏規模7.0強震，當時不僅震撼全台，還造成多條國際海纜中斷。而今日的地震震央位置，與2006年恆春地震相當接近。地震專家、氣象局前局長辛在勤認為，2006年兩起大地震規模相當大，研判這應該是後續的應力調整導致的地震，「通常這種大規模地震可能需要數十年的時間調整，是正常的狀況。」
陳國昌說，這區域並不會經常釋放能量，而是久久才會釋放一次，今日的兩起規模5.0以上地震大約屬於中型地震，後續應該會逐漸平息，餘震頻率並不會太多。