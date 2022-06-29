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北投垃圾車酒駕！撞奧迪翻覆後再鏟6車　維修金至少200萬

▲北投垃圾車酒駕！闖紅燈過路口先撞到奧迪後翻覆，再鏟路邊6車，預估維修金至少200萬元。（圖／翻攝畫面）
▲北投垃圾車酒駕！闖紅燈過路口先撞到奧迪後翻覆，再鏟路邊6車，預估維修金至少200萬元。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-29 08:38:01

今（29）日凌晨2時許，一輛私人清潔公司垃圾車在行經台北市北投區承德路七段與實踐街口時闖紅燈，高速撞上另台奧迪轎車後失控翻覆，接著再衝撞多台停靠在路邊的轎車及機車，宋姓奧迪駕駛下車查看，發現邵姓垃圾車司機有濃厚酒味，警方獲報趕抵現場，先將邵男救出，在對其施行酒測，濃度竟高達0.58已超標，遂安排員警陪同戒護送醫，據估算，所波及車輛以及肇事責任，賠償金有可能超過200萬。

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據了解，54歲邵姓男子，駕駛私人清潔公司的垃圾車，在案發當下正高速穿越馬路，而當時綠燈準備從實踐街口左轉的奧迪車輛，才轉到一半，就看見垃圾車闖紅燈駛來，宋男雖加速踩油門要通過，但車尾還是被當場撞擊，邵男也因閃避，整輛車失控翻覆撞向停在路旁的多輛轎車與機車，有輛轎車甚至被鏟起，飛至人行道的花圃上，垃圾車上的垃圾也跟著全散落一地。

▲北投垃圾車酒駕！闖紅燈過路口先撞到奧迪後翻覆，再鏟路邊6車，預估維修金至少200萬元。（圖／翻攝畫面）
▲北投垃圾車酒駕！闖紅燈過路口先撞到奧迪後翻覆，再鏟路邊6車，預估維修金至少200萬元。（圖／翻攝畫面）
邵男受困在駕駛座內，奧迪駕駛宋男也立刻下車查看，發現邵男有濃濃酒味，並趕緊報案，警方趕抵現場後，先協助將邵男脫困，進行酒測後發現他竟高達0.58，已嚴重超標，因此派人陪同救護車、戒護送醫。

警方表示，這起車禍除了垃圾車外，還造成4輛轎車、2輛機車毀損，維修金額可能破200萬，事後將受損車主到案製作筆錄，邵男闖紅燈以及酒駕行為，後續也會調閱監視器畫面釐清，全案依公共危險罪偵辦。（編輯：林莞茜）

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