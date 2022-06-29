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NBA／直言當年沒KD贏不了騎士　嘴綠：Curry還不是完全體

▲Kevin Durant和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant和Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-29 08:41:24

隨著金州勇士奪下近8年的第4冠，關於Kevin Durant當年在球隊中的價值的話題，又再度引起討論。勇士明星大前鋒Draymond Green在上JJ Redick 和 Tommy Alter主持的播客節目時力挺前隊友，直言若沒有他，勇士當年將無法擊敗騎士。

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在Durant加入球隊之後，勇士勢如破竹的拿下兩座冠軍，當年唯二能帶給他們麻煩的只有17年騎士和18年火箭，Green認為沒有KD他們仍能擊敗火箭，但無法戰勝那支騎士。

「我認為對我們來說，在球隊內部裡，我們竭盡全力讓Kevin感到在這待得舒適。我們盡我們所能地讓他知道『這是我們的家，但也是你的家，兄弟』。但外面的世界不是這樣。外界說：『他加入了一支贏得73勝的球隊，他加入一支已經贏得冠軍的球隊』等等。」Green如此說道。

「但現實就是，如果Kevin沒有來，我認為這支球隊不會再贏得冠軍．．．如果沒有凱文，我們就不會擊敗騎士隊。」Green表示，在2015和2016年連續兩次闖入NBA總冠軍賽之後，很多球隊已經找到對付勇士的方式，而且他認為那時Stephen Curry還沒有成長到如今的等級。

Green直言在各隊逐漸弄清楚勇士的進攻體系後，很多球隊開始更多的去包夾Curry，而他那時還沒有能力隨心所欲的得分。而那個時間點，Durant加入了。「當時的情況是，某些時候我們需要一個人可以直接持球然後得分，當時Steph還無法做到，但Kevin可以。」

不過Green也認為現在情況已經有所不同，因為Curry目前的版本比以前更強了。他透露從2019年開始，Curry在重訓室裡變得越來越強壯，這讓他成為了那個可以隨時得分的球員。在Durant離開後，他仍能承擔關鍵球責任。

Green繼續說道，體質變得更強壯的Curry開始可以在任何時候得分，因為他的防守者不能再藉由身體碰撞讓他離開得分區域，因此他開始變得勢不可擋。

「如果你從那時候開始看他的成長，就會意識到：『哇，伙計，現在沒有人能阻止這傢伙了！』而且我認為這確實改變了我們球隊的複雜性。我很確定這就是為什麼我們會在接下來的4年內贏得3座總冠軍。」

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