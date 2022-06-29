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黃秀芳戰彰化！魏明谷諾傳承縣長經驗、邱建富理解大局

▲民進黨立委黃秀芳將出戰彰化縣長選舉，力阻現任縣長王惠美連任。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委黃秀芳將出戰彰化縣長選舉，力阻現任縣長王惠美連任。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-29 08:48:25

民進黨選對會昨日晚間拍板，徵召北彰化立委黃秀芳出戰年底彰化縣長選舉，力阻現任縣長王惠美連任。原先有意爭取提名的前縣長魏明谷今（29）日一早表示，彰化人不要一個只會空口說白話的縣長，而是需要有能力引領施政方向的人，自己相信黃秀芳絕對可以勝任這個職務，會把過去在縣府的經驗傳承給她，全力輔選贏回彰化；同樣有意爭取的前彰化市長邱建富也說，雖然遺憾，但能理解中央有全盤布局考量，黃秀芳「媽媽」親切的人格特質，相較於王惠美的霸道，頗具勝選機會，期盼為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

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▲魏明谷指出，他仔細看這12項政績，其實都是他任內就打下基礎，只要執行就可以收割。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 26）
▲魏明谷指出，如果再讓王惠美連任，彰化又要空轉四年，大家都不樂見。（圖／資料照）
魏明谷說，自己雖然積極爭取提名，但在參選人出爐的這一刻起，他也要大聲說出「團結支持黃秀芳」，大家一起把優秀的黃秀芳送進縣政府，他也願意把過去在縣府的經驗傳承，全力輔選，期盼打造更好的彰化城。

魏明谷表示，過去的4年，王惠美主政的彰化，台灣燈會沒了，重大工程延宕，縣民的幸福感沒了，縣民期盼的邁向第七都，最後也因人口流失泡湯，彰化人有好多的無奈，彰化人想要更好，彰化鄉親想要更聚焦的施政，而非只是一個喊口號要蓋捷運的縣長。

魏明谷說，彰化人不要一個只會空口說白話的縣長，縣民需要的是有能力引領施政方向的人，自己相信黃秀芳絕對可以勝任這個職務，他也要呼籲，團結一致支持黃秀芳，彰化人需要一位新縣長，一位更懂得彰化發展方向的縣長，帶領彰化前往更好的明天。

至於談到自己的心情，魏明谷表示，「沒有個人，唯有團結支持黨徵召的候選人」，呼籲所有支持者，彰化要更好，只有換縣長。如果再讓王惠美連任，彰化又要空轉四年，大家都不樂見，他也承諾會全力輔選，一起把彰化贏回來。

邱建富則說，感謝支持，也要向大家說聲抱歉，感謝大家一直以來的並肩作戰，雖然遺憾，但能理解中央有全盤布局考量。

邱建富說，總統蔡英文決議徵召黃秀芳，主要為了形塑「女力」對決，有利於空戰，黃秀芳有「媽媽」親切的人格特質，相較於王惠美的霸道，頗具勝選機會，期盼為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

對於他個人未來的規劃，邱建富表示，請鄉親給他一點時間沉澱思考，一定會整軍再出發。「此路走不通，再走另一條」，機會是自己創造出來的，他將利用時間走訪全體競選幹部，安撫大家的情緒，也感謝大家的相挺，並傾聽大家的意見，再決定下一步，但無論如何唯有團結才能勝選，「成功不必在我，但成功一定有我」。

▲民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職選舉，現任主委邱建富順利連任。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）
▲邱建富表示，黃秀芳有「媽媽」親切的人格特質，相較於王惠美的霸道，頗具勝選機會，期盼為彰化注入溫柔堅韌的新女力。（圖／資料照）

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