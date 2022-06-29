大戶電漲15%遭反彈　王美花：若不調「會有大財務危機」

經濟部27日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，對此，經濟部長王美花今（29）日受訪指出，企業主很清楚，台灣的電價是全世界數一數二低，這次大戶漲15%，讓企業覺得出乎意料，但在面對原料的漲幅，台電若不調整，到年底財務會有非常大的危機，並表示現在的漲幅也不是讓台電不虧，「只是反應一部分成本、讓電價合理化。」
王美花今（29）日出席2022今周刊「台灣大未來 國際高峰會」，會前受訪針對產業用電大戶調漲電價15%遭反彈一事，她指出，有一些政治語言，提到電價大漲，台灣的能源政策有錯誤，其實能源大漲是全球性的問題，漲幅是過往的3、4倍，美國、日本、歐盟、法國、英國都使用核能，他們的電價漲得比台灣還多，台灣在這一波全球能源大漲的情況之下，受到成本上的壓力。
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王美花進一步解釋，此次電價對大用戶漲較高，確實是因為燃料大漲讓台電有很大虧損，但現在的漲幅也不是讓台電不虧，「只是反應一部分成本、讓電價合理化。」
她坦言，企業主應該很清楚，台灣的電價跟所有國家比，是全世界數一數二低，這次用電大戶一次漲15%，很多企業覺得出乎意料，但在面對原料的漲幅，台電若不調整，到年底財務會有非常大的危機，台電穩定供電對國人來說是必要的，所以經濟部會努力做好穩定物價跟台電財務調整。
因考量受困於疫情衝擊，民生用電、小商家以及農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6大產業電價不調漲，媒體詢問，未來帶民生經濟和緩，是否不排除漲民生電價？王美花回應，未來部分將滾動式檢討，會參考國際原料成本以及國內狀況，同步做考量。