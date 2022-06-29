大戶電漲15%遭反彈　王美花：若不調「會有大財務危機」

經濟部27日宣布電價調漲，平均漲幅為8.4%，其中高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，對此，經濟部長王美花今（29）日受訪指出，企業主很清楚，台灣的電價是全世界數一數二低，這次大戶漲15%，讓企業覺得出乎意料，但在面對原料的漲幅，台電若不調整，到年底財務會有非常大的危機，並表示現在的漲幅也不是讓台電不虧，「只是反應一部分成本、讓電價合理化。」



王美花今（29）日出席2022今周刊「台灣大未來 國際高峰會」，會前受訪針對產業用電大戶調漲電價15%遭反彈一事，她指出，有一些政治語言，提到電價大漲，台灣的能源政策有錯誤，其實能源大漲是全球性的問題，漲幅是過往的3、4倍，美國、日本、歐盟、法國、英國都使用核能，他們的電價漲得比台灣還多，台灣在這一波全球能源大漲的情況之下，受到成本上的壓力。





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