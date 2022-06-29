台中柔道童遭「狠摔27次」逝世！忌日滿周年地院判決出爐
台中市一名黃姓國小男童，去年4月參加私人柔道館練習時，遭何姓教練與國小４年級學長連續過肩摔20多次，導致黃童顱內出血，在醫院搶救70天後仍傷重不治，案經地方法院審理，今天（29日）上午依過失致死罪，判處何男9年徒刑。
據了解，事件發生在去年4/21，黃姓男童在上課的90分鐘之內，被何姓教練與小四學長狂摔27次，雖然過程中黃童不斷求饒，表示自己很不舒服，但仍被何男無視，還冷血說到「別裝了，站起來，不站起來我繼續摔」等語，直到男童嘔吐昏迷，眾人才緊急將他送醫治療。
事後，何姓教練得知男童死訊，僅表示「相當難過，但會好好面對司法判決」，讓家屬質疑，既然會感到難過，為何連句道歉都不願意說；台中地院今天依傷害致死罪判何男9年，全案仍可上訴，至於民事部分，黃童母親已於今年1/13提出刑附民損害賠償，針對何男、小四學長與其家長，以及台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會要求1803萬餘元。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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