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WFH效率、產出下降　逾7成職人青睞混搭模式

▲根據人力銀行今（29）日公布調查顯示，職人自評今年WFH的成效不如去年，主因WFH線上會議仍難取代實體。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲根據人力銀行今（29）日公布調查顯示，職人自評今年WFH的成效不如去年，主因WFH線上會議仍難取代實體。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-29 10:25:10

連續兩年疫情造成的大規模WFH在家工作，根據人力銀行今（29）日公布調查顯示，職人自評今年WFH的成效不如去年，主因WFH線上會議仍難取代實體，最青睞「WFH+進班」的彈性混搭模式提升到73%、比去年增加8個百分點，喜歡「WFH」僅佔5%、與去年持平。人力銀行6月全站職缺註明WFH約6,500個、占整體1.5%，和今年初持平，WFH難在短期內成為主流模式。

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隨疫情趨緩與疫共存，特斯拉執行長馬斯克最近email員工，所有遠距辦公的員工每周最少要在辦公室工作40小時，否則就離開。Google也透過混合上班模式讓員工重回辦公室，蘋果也有意讓員工重返辦公室。

今年多數企業與疫共存，人力銀行調查，台灣今年有26.6%的上班族曾WFH，比去年的34.8%少。上班族經歷第二波WFH，39%的受訪者認為「WFH工作效率比進公司差」，高於去年的32%；30%的受訪者認為「WFH工作產出比進公司差」，高於去年的26%。

▲最青睞「WFH+進班」的彈性混搭模式提升到73%、比去年增加8個百分點，喜歡「WFH」僅佔5%、與去年持平。（圖／人力銀行提供）
▲最青睞「WFH+進班」的彈性混搭模式提升到73%、比去年增加8個百分點，喜歡「WFH」僅佔5%、與去年持平。（圖／人力銀行提供）
探究原因，以線上會議搶話或者不講話及斷訊難取代實體會議占34.5%最多，其次是公司未提供更完善的規範、以及遠端設備未升級，無法提升效率與產出也高達33.3%。

上班族也未必真的喜歡WFH，調查顯示，經過今年再度WFH後，上班族青睞的上班模式WFH僅5%，與去年相比持平並未增加。混合式工作則從去年65%提升至73%，顯示上班族並非要放棄在辦公室辦公，而是期望在工作模式保有正常與遠距的彈性。

經歷了去年三級警戒，再到今年與疫共存，是否推升WFH的工作機會？根據人力銀行統計，今年1月有約5,300筆職缺註明在家工作，到了6月則增加至6,500個增幅為22.6%，不過，只占整體徵才市場的1.5%，1至6月比例不變，WFH仍難成主流的工作模式。
 

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