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台灣淨零起步晚　王美花盤點6月經部作業　盼能趕上國際

▲面對淨零轉型挑戰，經濟部長王美花今（29）日盤點6月份經濟部有關因應氣候變遷的作業事項，稱台灣追求淨零碳排起步晚，盼能一步一步慢慢追趕上國際。（圖／朱永強攝影）
▲面對淨零轉型挑戰，經濟部長王美花今（29）日盤點6月份經濟部有關因應氣候變遷的作業事項，稱台灣追求淨零碳排起步晚，盼能一步一步慢慢追趕上國際。（圖／朱永強攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-29 12:10:06

為因應氣候變遷、國際永續趨勢，以及淨零轉型挑戰，經濟部長王美花今（29）日表示，政府在發展能源政策時要做的事情多如牛毛，並盤點6月份經濟部有關因應氣候變遷的作業事項，稱台灣追求淨零碳排起步晚，盼能一步一步慢慢追趕上。

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王美花今日稍早出席2022今周刊「台灣大未來 國際高峰會」，致詞時指出，氣候變遷讓大家追求淨零碳排，從減排到淨零的過程中，確實是個大挑戰，對於現在中小型企業稱買不到綠電、政府沒有給足綠電，她認爲，如果沒有在蔡政府執政後，積極發展太陽能光電、離岸風電，「不要說中小企業買不到，就連大企業也買不到！」

王美花說明，政府在發展能源政策時要做的事情多如牛毛，她盤點6月份經濟部有關因應氣候變遷的作業事項，首先，在儲能系統方面，經濟部設計相關安規、檢查設備的合適性，還推動光電結合儲能設置，鼓勵太陽光電案場設置儲能系統。

在電動車充電樁方面，經濟部全面盤點主管場域，並擴大電動車充電樁設置，以及為增訂設置電動汽機車電池充電服務設施，而鬆綁加油站面積限制，同時以時段區隔電價，引導大家降低尖峰時刻用電。

王美花進一步提及，經濟部在這個月也剛推出再生能源條例草案的修改，把地熱定成專章，她解釋，地熱技術困難、資本高、法規複雜，因此經濟部把法規面的部分也做了整合，「上述這些零零總總，是經濟部在6月應對新的環境趨勢下，所做的努力。」

針對產業所面臨的淨零目標，王美花坦言，不僅在技術上、能源上要做大改之外，可能未來商業型態也要改，像是物流業者如何做到有效的物流作業，而不只是到處跑，這方面能源上也要做最有效的利用。

王美花表示，很多企業都會做多角化的經營，現在多角化經營跟過往不一樣，以前是賺錢，現在是把產業如何降低碳排也納入其中，她說，根據最新的報導，只要跟減排、節電有關的產業，統計出來都是最有獲利能力的，而且是最被各行各業所支持的。王美花致詞最後提到，台灣在追求淨零碳排路上，起步較晚，所以現在要一直追趕，盼一步一步慢慢追趕上國際。

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