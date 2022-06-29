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柯文哲執政將滿8週年　綠營議員參選人：5大政見全跳票

▲民進黨湧言會「台北好政連線」議員參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳等人，29日召開記者會，抨擊台北市長柯文哲8年來5大政見嚴重跳票。（圖／記者丁上程攝，2022.06.29）
▲民進黨湧言會「台北好政連線」議員參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳等人，29日召開記者會，抨擊台北市長柯文哲8年來5大政見嚴重跳票。（圖／記者丁上程攝，2022.06.29）

記者丁上程／台北報導

2022-06-29 11:02:34

台北市長柯文哲連任兩屆任期即將結束，也將於今年年底卸下市長一職，不過歷經近八年的執政，仍舊遭到外界詬病「政見跳票」。民進黨湧言會「台北好政連線」議員參選人趙怡翔、顏若芳、林延鳳等人，今（29）日上午召開聯合記者會，針對柯文哲於2014年參選台北市長時所提出的5大政見，至今仍舊全數跳票。

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民進黨大安文山區議員參選人趙怡翔指出，柯文哲在2014年參選台北市長時，對於維持台灣主體性的言論，強調與對岸來往的過程中，如何維持台灣的自主性與主體性很重要；殊不知柯文哲在上任後連續接受兩家中國大陸媒體專訪，過程中則改口表示「當今世界上並沒有人認為有兩個中國，所以一個中國並不是問題。」

民進黨中山大同區議員參選人顏若芳則表示，柯文哲在上任後沒多久，曾表態要嚴辦五大弊案，還說出「該送政風，就送，該送司法單位，就送，政府也會公告結果」，讓民眾期待市府將致力追查該些案中是否有不法手段。不過沒想到幾年後，柯文哲不僅對大巨蛋立場失守，甚至連民眾黨都開始寄生台北富邦，整體態度淪為笑話。

至於內湖交通問題，顏若芳指出，柯文哲先是表示「再開除幾個局長就會改善了」，甚至下令相關局處9個月內解決；沒想到現在柯文哲緊雙手一攤表示「內湖交通沒救了」，且不僅內湖交通更加壅塞，台北市內其他主要幹道壅塞狀況也日趨嚴重，「當初民進黨也有許多交通專家向你獻策，你是否真的有聽進去？」

民進黨士林北投區議員參選人林延鳳說，針對社子島爭議，柯文哲曾在2015年說出「開發計畫今年底定案、6年開發完成」，結果現在已歷經7年時間，在未進行有效溝通與協調狀況下，原定目標仍為遙遠，甚至還引發社子島當地居民嚴重分裂，「當地很多民眾要的是安身立命的地方，結果柯文哲竟將當地居民抹黑成『拿不到利益出來反對的一群』，柯文哲應當出面道歉。」

針對台北市民頗為關心的社會住宅發展政見，林延鳳指出至今也明顯跳票。當初提出政見時是「執政8年完成5萬戶公宅」，甚至喊出「買不起，至少要讓市民住得起」，「結果現在柯文哲雙手一攤，表示若真的蓋到5萬戶，台北市政府會破產。」林延鳳怒批，2014年時是否有經過精算？還是2022年的柯文哲隔空打臉2014年的自己？

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