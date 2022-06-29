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被質疑恐成落跑指揮官？陳時中笑回：選舉車票還沒買

▲近期民進黨參選台北市長人選未定，但呼聲高的衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也被質疑恐成「落跑指揮官」。（圖／記者許若茵攝，2022.06.29）
▲近期民進黨參選台北市長人選未定，但呼聲高的衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也被質疑恐成「落跑指揮官」。（圖／記者許若茵攝，2022.06.29）

記者許若茵／台北報導

2022-06-29 11:11:592022-06-29 11:27:30

近期民進黨參選台北市長人選未定，但呼聲高的衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也被質疑恐成「落跑指揮官」，今（29）日陳時中笑回「我還在這裡不是嗎？」，對於選舉列車更是「車票都還沒有買」，外傳太座已點頭可參選北市，陳則說太太是最重要的人，兩人有「共識相愛到老」。

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外界批評，現在單日新增新冠肺炎確診個案仍有4萬多例，不該此時成為「落跑指揮官」，陳時中笑回「我還在這裡不是嗎？」，他解釋，每一個人都有人生的規劃，每一個階段都應該有對社會貢獻的事情，自己把自己的事情做好就好。

前交通部長林佳龍也有意參選台北市長，近來更動作頻頻，外界也好奇誰會先搭上參選列車，陳時中說「車票都還沒有買」，引發現場哄堂大笑，這也不會是部長任內最後一個活動，他更對現場記者表示，「你還會看到我」。

被問及是否曾被民進黨高層徵詢參選，陳時中表示，長期社會跟事情討論很多，黨內部不免也會對這些事情做討論，不過大家一致的共識就是要把疫情顧好，是民進黨在政務上最重要的事情，外傳英系已物色陳時中參選辦公室，就與小英基金會同一棟大樓，陳則說「消息好像不正確，不過我也不是那麼的清楚啦」。

陳時中說，「太太是最重要的家人」，一起生活、一起快樂、一起痛苦、一起悲傷等等，太太的決定跟參與都是在自己人生規畫重要的事情，跟太太默契很好，對於太太各方面的建議也會虛心接受，對媒體詢問兩人是否有共識，陳也妙回「我們共識相愛到老」。

近期陳時中若非重大事件，不出席指揮中心記者會，不過陳時中今下午突新增行程將出席疫情記者會，他則透露不論是Novavax、5歲以下各類疫苗陸續開打等期程，都希望讓大家更了解一些。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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