被質疑恐成落跑指揮官？陳時中笑回：選舉車票還沒買

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前交通部長林佳龍也有意參選台北市長，近來更動作頻頻，外界也好奇誰會先搭上參選列車，陳時中說「車票都還沒有買」，引發現場哄堂大笑，這也不會是部長任內最後一個活動，他更對現場記者表示，「你還會看到我」。
被問及是否曾被民進黨高層徵詢參選，陳時中表示，長期社會跟事情討論很多，黨內部不免也會對這些事情做討論，不過大家一致的共識就是要把疫情顧好，是民進黨在政務上最重要的事情，外傳英系已物色陳時中參選辦公室，就與小英基金會同一棟大樓，陳則說「消息好像不正確，不過我也不是那麼的清楚啦」。
陳時中說，「太太是最重要的家人」，一起生活、一起快樂、一起痛苦、一起悲傷等等，太太的決定跟參與都是在自己人生規畫重要的事情，跟太太默契很好，對於太太各方面的建議也會虛心接受，對媒體詢問兩人是否有共識，陳也妙回「我們共識相愛到老」。
近期陳時中若非重大事件，不出席指揮中心記者會，不過陳時中今下午突新增行程將出席疫情記者會，他則透露不論是Novavax、5歲以下各類疫苗陸續開打等期程，都希望讓大家更了解一些。
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