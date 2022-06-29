不擋了！芬蘭、瑞典與土耳其達成協議 加入北約將成定局
俄羅斯入侵烏克蘭之際，也迫使不少國家重新思考國家軍事安全規劃。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨（28）日表示，先前一直阻擋芬蘭和瑞典加入北約的土耳其，在三邊達成協議後終於不再反對；而北約領袖們也將在29日正式邀請芬蘭、瑞典加入這個軍事聯盟，歐洲安全網將迎來數十年最大的變局。
今年北約峰會將於西班牙馬德里舉行，美國白宮證實，拜登在北約（NATO）峰會期間，將與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）會談，北約秘書長亦表示土耳其、芬蘭和瑞典已做出「歷史性的決定」並簽署備忘錄，土方所關切的武器出口和打擊恐怖主義將被妥善處理，三方協議將為芬蘭和瑞典加入北約鋪路。
北約秘書長所提的，是土耳其總統先前針對芬、瑞兩國境內的庫德族好戰團體，三邊協議過後芬、瑞兩國同意與土耳其充分合作打擊庫德工人黨（PKK）和其他庫德族好戰團體，除了建立政府各層級的反恐合作機制，也會配合土耳其的要求，引渡恐怖分子相關嫌疑人士；此外，土耳其、芬蘭和瑞典亦取消自土耳其2019年軍事入侵敘利亞後採取的武器禁運措施，三國之間的武器禁運規定將就此解除。
協商完成後，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）表示，兩國加入北約的流程應「越快完成越好」；芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）亦稱面對國安威脅，三國將擴大對彼此的支持，芬蘭、瑞典加入北約這是進一步強化此承諾。
此次會議美方也居中協調，根據《華盛頓郵報》引述匿名的美國官員說法表示，拜登在電話中鼓勵艾爾段應「把握時機」跟芬蘭和瑞典達成協議，與此同時拜登也不希望美國主導談判，因此持續淡化自身在此談判中扮演的角色，就怕土耳其在談判過程也要求美國妥協，僅「選擇性地試著發揮影響力」。
此前，美國持續淡化自身在此談判中扮演的角色，希望避免土耳其也要求美國妥協。該美國官員指出，拜登不希望由美國主導談判，僅僅是「選擇性地試著發揮影響力」，幫助三方達成協議。