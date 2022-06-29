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苦撐3年！日本鬆綁喜迎外國客　商家摩拳擦掌盼重現榮景

▲隨著新冠肺炎疫情趨緩，日本重新迎接外國觀光客。圖為在淺草觀光的遊客。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新冠肺炎疫情趨緩，日本重新迎接外國觀光客。圖為在淺草觀光的遊客。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-29 11:57:522022-06-29 12:05:03

隨著新冠肺炎疫情減緩，日本也在6月10日國門大開，迎接外國觀光旅行團。雖然仍因為防疫問題，單日入境人數上限僅2萬人，也仍須辦理旅行簽證以及民間保險，但已經有泰國等地的外國旅客抵達日本，在疫情期間苦撐的旅遊業者以及商家，也終於在兩年後迎接久違的商機。

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日本這個月逐步鬆綁邊境管制，10日起開放98個低風險的國家和地區的旅遊團入境觀光，立刻吸引了來自美國、泰國和澳洲等地的團客「搶頭香」，過去相當受到國外旅客歡迎的東京淺草，也能看見外國觀光客人潮漸漸回流。

在淺草的和服出租店店長大友雄介（Yusuke Otomo，音譯）對於外國觀光客能再度前來，感到相當興奮，他表示「這是相當艱難的三年，但我們想盡辦法堅持到現在。或許能像在疫情爆發之前一樣，我的店、淺草都能再度熱鬧起來，我已經等不及了。」

淺草是東京最熱鬧的老城區，以寺廟、懷舊的餐廳和人力車聞名，在疫情爆發之前，外國遊客甚至比日本人還多，但在疫情爆發後，街頭變得空蕩蕩，許多店面不支倒閉，有些店家苦撐到現在，才終於迎來久違的商機，連淺草的人力車夫都積極增加能說英語的工作人員，摩拳擦掌準備迎接疫後的這波旅遊潮。

但日本尚未完全開放，目前單日入境上限只有2萬人，且必須由旅行社代為申請簽證，即使是免簽國家也需要辦理旅行千，並以團進團出的方式才能到日本旅遊，對於觀光客來說，可能難以有時間慢慢觀光。

不過仍有泰國等地的旅客等不及，早早就買好機票，一名參加8人旅行團的泰國遊客塔威（Sorrasek Thuantawee）表示，「當我的朋友要我參加這次日本行時，我立刻答應了，我以前去過日本，我喜歡他們的食物和傳統，以及他們高度組織化的文化，日本很棒。」

雖然目前疫情趨緩，但對於市區湧現外國觀光人潮，日本民眾大多樂觀其成，不過同時也希望他們可以做好防疫措施，日本上班族岩瀨美奈穗表示，「我希望有外國遊客來，只要包括我自己在內的每個人都遵守規則，例如戴好口罩，並保持衛生標準。」

在新冠肺炎疫情爆發之前，旅遊業是日本經濟的重要支柱之一，2019年外國旅客人數更創下3200萬人次的新高紀錄。

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