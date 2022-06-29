超兇蘿莉上圍暴漲6罩杯！苦惱嘸內衣穿 「真的沒修圖」
自封「超兇蘿莉」的台日混血網紅松崎櫻葵，擁有傲人胸圍，原本生小孩前就有F罩杯，生育後體質改變，竟然一路暴漲到L罩杯，原先的內衣完全掌握部不住好身材，只好上網向粉絲求助：「有沒有大神告訴我，哪裡還買得到M罩杯的內衣？」
松崎櫻葵的優異身材，一直是網路論壇熱議的話題，最初只有罩杯，2018年做自體脂肪隆乳變成D，沒想到隔年因為發胖10公斤成長到F罩杯，懷孕之後又升級到L罩杯，被網友質疑是修圖或整型，她親自回答：「臉沒整過，單純變胖變圓，胸部會大成這個樣子，是因為懷孕生小孩一次大了4~6罩杯」。
她苦惱表示，認真減肥卻瘦不下去，連穿L罩杯內衣，胸部都塞不進去，「整個都炸在外面罩不住，罩杯小到壓胸到一個誇張」，原來這幾年發胖，其實體重都增加在胸部上！由於尺寸太驚人，全台只有一間內衣店有她能穿的內衣，現在又成長到M罩杯，在大陸都找不到內衣，心情非常低落。
產後二度發育，讓松崎櫻葵極為困擾，只好PO文求助：「有沒有大神告訴我哪裡還買得到M罩杯的內衣嗎？或是有沒有內衣廠商可以與我聯繫，幫我特別訂製的，拜託。」希望外界能協助她，讓她解決貼身衣物的困擾。