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確定選高雄？綠議員三問柯志恩

▲高雄市議員李雅慧（中）、鄭孟洳（左）偕前鎮小港區市議員候選人黃雍琇（右）三問國民黨柯志恩。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市議員李雅慧（中）、鄭孟洳（左）偕前鎮小港區市議員候選人黃雍琇（右）三問國民黨柯志恩。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-29 13:00:44

國民黨中常會預計將於今（29）宣布徵召柯志恩競選高雄市長，對此，高雄市議員李雅慧、鄭孟洳偕前鎮小港區市議員候選人黃雍琇三問國民黨柯志恩，要求柯必須正面回應是否參選2024年高雄立委選舉及對中國禁銷農、漁產品表態，甚至國民黨議員長期杯葛市政預算，影響建設發展，都要求柯志恩必須正面回應。

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李雅慧指出，柯志恩在專訪中自己承認對高雄並不熟悉，甚至口誤把衛武營說成是大武營，把高雄流行音樂中心說成是南部音樂中心，這些都是說明柯志恩對高雄市政的不用心，是一個沒有做好準備的市長參選人。

李雅慧進一步強調，高雄市在陳其邁市長兩年的帶領下，政績有目共睹，柯志恩的起手式不是端出政策牛肉，卻是顯現了對高雄市的陌生，甚至也有人說柯志恩是把這次的市長選舉，當作是在下一屆2024年左楠區立委的跳板，像這樣「吃碗內看碗外」的參選人，李雅慧要求柯志恩必須要向高雄市民宣誓，正式表態不會參選2024年的高雄市立委選舉。

說鄭孟洳強調，面對中國不斷宣稱台海是中國內海，國民黨國際部主任黃介正卻說這不違法，柯志恩是智庫執行長，認同這樣的說法嗎？面對中國在政治上以認知作戰不斷滲透台灣進行統戰，在經濟上威脅台灣農、漁民，禁銷鳳梨、蓮霧、石斑魚等等行為，要求柯志恩必須正式表態對中國的態度，並且提出如何保障高雄農、漁民的相關做法。

前鎮小港市議員候選人黃雍琇則說，柯志恩過去是國民黨智庫執行長，四年多來國民黨議員在議會不斷杯葛高雄市的市政建設預算，杯葛軌道建設預算，嚴重影響高雄市政推動，柯志恩身為智庫執行長，是否支持這樣的行為，必須要對國民黨議員這樣的行為跟態度表態。

▲國民黨高雄市議員黃紹庭則指出，「我們會全力團結一致，輔選柯志恩」，要民進黨不必模糊焦點。（圖／黃紹庭提供）
▲國民黨高雄市議員黃紹庭則指出，「我們會全力團結一致，輔選柯志恩」，要民進黨不必模糊焦點。（圖／黃紹庭提供）
對此，國民黨高雄市議員黃紹庭則認為，柯志恩是國民黨內民調最高的高雄市長候選人，「我們會全力團結一致，輔選柯志恩」，要民進黨不必多加揣測，模糊焦點；而針對綠營傳出，柯志恩其實這次是以戰養戰試水溫，劍指2024年左楠區立委，黃紹庭則指出邏輯根本不通，柯志恩2020年就在新北市板橋曾經營過立委的選舉，犯不著大老遠從跑到高雄參選高雄市長。

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