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快訊／本土確診+42112！死亡個案增85人　境外移入92例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 14:03:332022-06-29 14:05:40

中央流行疫情指揮中心今天（29日）宣布，本土新增42112例COVID-19確診病例，另外有92例境外移入，新增85例死亡個案。

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▲指揮中心今天表示，本土新增42112個案，死亡增加85例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天表示，本土新增42112個案，死亡增加85例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之42,112例本土病例，為19,909例男性、22,183例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,117例)、新北市(5,747例)、高雄市(5,139例)、桃園市(4,040例)、臺南市(3,910例)、臺北市(3,314例)、彰化縣(2,794例)、屏東縣(1,770例)、雲林縣(1,154例)、苗栗縣(1,028例)、新竹縣(981例)、新竹市(895例)、南投縣(870例)、嘉義縣(847例)、宜蘭縣(812例)、花蓮縣(701例)、嘉義市(587例)、基隆市(540例)、臺東縣(521例)、澎湖縣(198例)、金門縣(124例)、連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,361,638例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,630,090例排除)，其中3,728,363例確診，分別為14,521例境外移入、3,713,788例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,533例COVID-19死亡病例，其中6,518例本土，個案居住縣市分布為新北市1,652例、臺北市881例、臺中市588例、高雄市543例、桃園市539例、臺南市396例、彰化縣324例、屏東縣254例、基隆市168例、雲林縣165例、南投縣157例、宜蘭縣144例、苗栗縣125例、嘉義縣113例、花蓮縣106例、新竹縣101例、嘉義市97例、臺東縣87例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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