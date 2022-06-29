快訊／本土確診+42112！死亡個案增85人　境外移入92例

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指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,361,638例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,630,090例排除)，其中3,728,363例確診，分別為14,521例境外移入、3,713,788例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,533例COVID-19死亡病例，其中6,518例本土，個案居住縣市分布為新北市1,652例、臺北市881例、臺中市588例、高雄市543例、桃園市539例、臺南市396例、彰化縣324例、屏東縣254例、基隆市168例、雲林縣165例、南投縣157例、宜蘭縣144例、苗栗縣125例、嘉義縣113例、花蓮縣106例、新竹縣101例、嘉義市97例、臺東縣87例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。