輸中石斑魚又有禁藥！農委會喊「莫須有」嗆：無的放矢

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今國台辦再稱，又從台灣的2批石斑魚中檢出禁用藥物結晶紫，證明相關問題並未解決。對此，農委會指出，自6月10日中國發布將於6月13日起暫停我國石斑魚輸入中國後，台灣就未有輸中的石斑魚活魚運送至中國。
農委會說明，針對中方所提供資訊，回到產地將11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，送交實驗所檢驗，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出，透過科學證據證明我國的石斑魚安全無虞，並於6月17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，迄今未獲得回應。
農委會質疑，有關今日國台辦再次聲稱石斑魚的藥物檢出，為何中國國台辦不透過海關總署詢問台灣提供的科學證據，如果中方對於我方提供的科學證據仍有疑問，歡迎透過國際或第三方驗證機構來共同檢視，而非透過國台辦無的放矢。
農委會提到，有關國內石斑魚的用藥及生產安全管理，2000多戶石斑魚養殖戶皆配合農委會的安全用藥管理。為避免少數業者違規，農委會在產地全面監控及檢測結晶紫/還原性結晶紫。今年目標抽驗120件水產品，迄今檢驗100件，包含石斑84件，午仔魚16件，均未檢出。
農委會強調，從事農漁畜產品出口貿易皆依照國際規範，並遵循相關國際標準程序，無論是美國、日本等皆可順利完成農產貿易，「惟獨輸入中國被冠以莫須有的汙名，這對兩岸農產品貿易沒有助益」。
農委會怒批，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。