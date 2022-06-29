「最美空姐」不演了！被老公嫌棄氣到哭 尪脫口：找別人
出道前曾受封「最美空姐」的新加坡歌手潘嘉麗，前年嫁給「游手好弦娛樂」老闆游政豪，喜愛唱歌的她，決定今年下半年要先回歸歌手身份，要努力生一張專輯出來，沒想到錄製單曲《不演了》過程，卻與老公有激烈爭執，差點離婚。
在2020晉升人妻後，潘嘉麗開始思考要更認真的看待自己的內心，她回首去看自己一路離鄉背井工作，她想把在生活中、工作中、感情中所遇到的妥協、委屈、無人訴說的心情，想用音樂訴說出來，潘嘉麗覺得自己中文能力還有待加強，無法完整地寫出自己的心情，所以她特別請製作人老公親自操刀，老公特別為她創作出《不演了》這首單曲。
潘嘉麗提到，《不演了》花了10天才錄完，雖然製作人是自家老公，但完全沒有放水，還比錄製其他歌手更嚴格，潘嘉麗說：「我先生工作上本來就是很嚴謹的人，我知道他是希望我能更好，但他有次真的說得很難聽，我在錄音室那頭都氣哭，可是我沒給他看到，因為我也是專業的歌手，我不能輸給他，哼！」，二人每天錄完音回家就會坐在沙發兩邊冷靜，有一天製作人先生突然說：「水某，我覺得你的專輯要找別人錄，不然我怕做完你的專輯，我們可能會離婚！」此外，已經結婚2年的潘嘉麗，被問到造人計畫，笑回：「做專輯跟生BABY不衝突嘛，可以一起努力，家人們也很關心這件事情，我跟先生就是順其自然，我們就是先努力囉。」