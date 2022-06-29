中正運動場轉型複合場館 陳其邁：將成為高雄東區的門戶
高市府為籌措軌道建設財源，將中正運動場轉變成為Kaohsiung Highline（高架公園），將串聯中正運動場、衛武營等空間，提昇高雄東區嶄新的面貌，預計113年完成。市長陳其邁今(29)日特別主持拆除儀式，陳其邁表示，市府預定投入3億元經費進行中正運動場改造，後續將轉型成同時具有休閒、運動、購物及餐飲德的複合型場館，開發總量體約12萬坪，預計112年第2季招商公告。
中正運動場位於中正一路與國道一號交叉處，為高雄早期最大的體育場，是6、7年級的高雄市民成長過程中的記憶。今天，在市長陳其邁及各界見證下「中正運動場開放場域改造工程」舉行第一階段拆除工程之動土典禮，正式宣告中正運動場改造計畫正式啟動。
陳其邁表示，市府透過與捷運O9站聯合開發的模式，與O9技擊館站土開大樓鏈結，以【高雄樂活新都心】為發展定位，除保留原有運動功能外，更規劃引進購物、餐飲及其它休閒活動進駐，及公共托育中心、運動中心設施等全方位照護公益設施，提供高雄市民一個悠閒舒適的樂活空間，中正運動場在華麗轉身後，將成為高雄東區的門戶。
高雄市捷運局指出，與中正運動場比鄰的極限運動場、壘球場及停車場，合計面積約2.6公頃，目前正進行都市計畫變更程序，以納為捷運O9聯合開發區，預計112年第2季招商公告，開發總量體約12萬坪，透過中正體育場華麗轉身首部曲開發成為新穎複合運動場所，整體開發值得市民期待。
工務局也說，規劃中的中正運動場未來新面貌，設計規劃團隊採取前所未有的「循環營建工法」，將田徑場2/3看台拆除後的混凝土塊，搗碎成小碎石回填於餘下的1/3看台後側，製作成石籠擋土牆，塑造成綠意山丘，除了傳統的體育館將蛻變轉型為複合式運動場館，更符合都市生活空間，也全數保留原有運動功能，創造出開闊、綠意的運動、遊憩步道。