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首批Novavax疫苗50.4萬劑明早抵台！最快7／８提供接種

▲中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 14:08:32

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今(2022)年9月30日。

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指揮中心進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml。首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種。

指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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