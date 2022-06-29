邊境防疫人員、機組員等4類人 7/1開放施打第四劑追加劑
指揮中心今天(29日)表示，近一週(6/22-6/28)境外移入病例新增502例，較前一週上升28%，而國內也持續檢出感染BA.4及BA.5等變異株之境外移入病例，且因應國際趨勢，已逐步放寬入境檢疫措施；為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，經綜合評估近期疫情狀況，將於7月1日起，提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。
指揮中心指出，本次開放對象係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於6月27日專家會議決議「為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議『機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員』可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑；前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種」，故提供該等對象第二次追加劑接種，以維護社區安全。
指揮中心提醒，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，請符合相關資格民眾儘速接種，維護自身及家人健康。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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