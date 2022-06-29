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鄭家純胸前開大V！助理視角太邪惡　2萬粉急問：缺人嗎

▲鄭家純出道10週年，要推出寫真書。（圖／鄭家純fb）
▲鄭家純出道10週年，要推出寫真書。（圖／鄭家純fb）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-29 14:31:28

藝人鄭家純（雞排妹）擁有甜美臉蛋和曼妙身材，今年出道滿10週年，宣布將推出寫真集，回饋粉絲長期以來的支持，一度放話要全裸入鏡，引起網友熱議，今（29）日曬出助理操刀的寫真書工作側拍照，她看著畫面回放的模樣相當認真，視線沿著清秀臉龐往下看，小洋裝裡面竟沒穿內衣，側乳曲線全都露，粉絲看到流口水，直呼「還有缺助理嗎？」

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▲鄭家純認真看著螢幕回放畫面，粉絲卻緊盯美胸曲線。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純認真看著螢幕回放畫面，粉絲卻緊盯美胸曲線。（圖／鄭家純FB）
鄭家純從兼職外拍模特兒出身，這幾年轉型創業當老闆，甚至是房地產達人，成為娛樂圈小富婆，美麗外貌除了天生麗質之外，更歸功於她對自我的嚴格要求，為了拍攝寫真書自律，從4月展開塑身計畫，飲食、運動雙管齊下，只吃清淡的健康餐，加上每週運動2至3次，瘦身效果顯著。

她透露，體重從46.5kg微幅下降至46.2kg，骨骼肌增加1kg、體脂肪率也從29.9%減到25.6%，腰圍則從原本的24.5吋，進化到22.5吋的螞蟻腰，瘦身成果讓她相當滿意，還強調「教練不讓我跑步、有氧、太多高間歇，比較不會瘦到胸，請會支持寫真集的人不用擔心」。

▲鄭家純瘦身兩個月，強調胸部沒變小。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純瘦身兩個月，強調胸部沒變小。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純出道10週年，欲推出寫真書犒賞粉絲。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純出道10週年，欲推出寫真書犒賞粉絲。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純清純模樣相當可愛。（圖／鄭家純FB）
▲鄭家純清純模樣相當可愛。（圖／鄭家純FB） 
▲雞排妹表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致她要找信任的醫美做第二次補救」。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲雞排妹進行訓練，讓全身曲線都很曼妙。（圖／翻攝鄭家純臉書）
原本考慮想要趁青春留下美好印記，拍攝全裸寫真，卻被保護她的粉絲阻止，希望她不要因此受到傷害，鄭家純事後表示拍了未必會公開，可以作為紀念，很感謝粉絲對她的愛護。她今秀出側拍照邪惡視角，美胸曲線全都露，粉絲笑說「看到阿純覺得今天心情都好了起來」、「世界和平」、「美到炸裂」、「邪悪的視覺角度」。

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