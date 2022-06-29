鄭家純胸前開大V！助理視角太邪惡 2萬粉急問：缺人嗎
藝人鄭家純（雞排妹）擁有甜美臉蛋和曼妙身材，今年出道滿10週年，宣布將推出寫真集，回饋粉絲長期以來的支持，一度放話要全裸入鏡，引起網友熱議，今（29）日曬出助理操刀的寫真書工作側拍照，她看著畫面回放的模樣相當認真，視線沿著清秀臉龐往下看，小洋裝裡面竟沒穿內衣，側乳曲線全都露，粉絲看到流口水，直呼「還有缺助理嗎？」
鄭家純從兼職外拍模特兒出身，這幾年轉型創業當老闆，甚至是房地產達人，成為娛樂圈小富婆，美麗外貌除了天生麗質之外，更歸功於她對自我的嚴格要求，為了拍攝寫真書自律，從4月展開塑身計畫，飲食、運動雙管齊下，只吃清淡的健康餐，加上每週運動2至3次，瘦身效果顯著。
她透露，體重從46.5kg微幅下降至46.2kg，骨骼肌增加1kg、體脂肪率也從29.9%減到25.6%，腰圍則從原本的24.5吋，進化到22.5吋的螞蟻腰，瘦身成果讓她相當滿意，還強調「教練不讓我跑步、有氧、太多高間歇，比較不會瘦到胸，請會支持寫真集的人不用擔心」。
原本考慮想要趁青春留下美好印記，拍攝全裸寫真，卻被保護她的粉絲阻止，希望她不要因此受到傷害，鄭家純事後表示拍了未必會公開，可以作為紀念，很感謝粉絲對她的愛護。她今秀出側拍照邪惡視角，美胸曲線全都露，粉絲笑說「看到阿純覺得今天心情都好了起來」、「世界和平」、「美到炸裂」、「邪悪的視覺角度」。