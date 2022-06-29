徐旭東稱電價漲15％太用力　王美花盼大家多體諒

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經濟部長王美花今天稍早出席「SEMI AUTO IC Master」發布記者會，會前受訪回應，俄烏戰爭持續幾個月下來，整體國際燃料成本有史以來漲最多，尤其是燃煤跟天然氣，燃煤漲幅是過往的3、4倍以上，所以即使現在國內電價調漲到這個幅度，都還沒有辦法完全彌補台電虧損情形，盼大家多體諒。
不只徐旭東，許多商業大佬對於漲價也有些意見，一方面認為一次調漲15％真的太多了，另一方面也希望未來「要漲沒關係，但供電要穩定」王美花則說，大家對於台灣的供電的穩定非常關切，然而，台灣有非常高比例的製造業，未來針對電網韌性的部分需要再做改革，因此要有一個健全的財務來支撐，經濟部也會盡快推動新的電力設施，「這個都是我們的任務。」
此次電價調漲將於7月開始實施，儘管小商家與低壓商業用戶全面凍漲，不過旅館用電卻不在此列，旅館業者叫苦連天，觀光旅館商業同業公會更表示「業者都要倒貼了！」希望經濟部7月份能夠再重新思考。
王美花則坦言，經濟部是在台電財務以及穩定物價之間來做平衡，此次電費漲價事實上也只彌補台電一部分的財務問題，「並沒有完全反應台電的虧損」，所以在做各種考量之下，一定要有一些衡量，針對相關旅館業，經濟部也會跟交通部合作，來振興旅館行業在未來能有比較好的生意。
私校協進會今天也反應，大學是用電大戶，電價調漲恐增上百萬，甚至上千萬元支出，希望比照高中以下學校，讓大專電價凍漲。王美花表示，對於學校內部，本來就有給予一些優惠的電費，日後有沒有因為電價調漲，而發生什麼困難或問題，經濟部也會來跟教育部做了解跟討論。
提及國營事業虧損問題，中油目前虧損已累積751億，媒體詢問經濟部打算如何處理？王美花說，中油跟台電確實都承擔了國際原料上漲的壓力，以及承擔虧損狀況，不過，國營事業對於穩定物價有其政策任務，經濟部會持續就台電跟中油財務穩定，來做密切關注及檢討。