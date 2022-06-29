蔣萬安避答兩岸議題　顏若芳批：言行像柯文哲2.0

中國先前宣稱台灣海峽並非國際水域，其享有主權和管轄權，國民黨國際部主任黃介正表示贊同；國民黨台北市長參選人蔣萬安今（29）日被問及此事時，僅回答「台海穩定和平才是現在需要關注的地方」，未正面說明。民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，人家問A結果蔣萬安卻答B，而且講完就離去，「對台灣人講廢話，對中國人講好話，蔣萬安一言一行真的越來越像柯文哲2.0」。
顏若芳說，蔣萬安今天上午出席活動受訪，看起來心情很好，滔滔不絕，左批衛福部長陳時中、右嗆台北市副市長黃珊珊，結果媒體一問到台海問題，蔣萬安又開始講廢話了。
顏若芳說，日前，中國國防部長魏鳳稱台灣海峽為中國「內海」引發爭議，於是可想而知、毫不意外地，國民黨在這時候又會出來自爆。國民黨國際部主任黃介正竟然表示中共的論述並「沒有違法」，還質疑美國認定台海為國際水域沒有正當性，讓國民黨主席朱立倫的親美立場，淪為嘴上說說的工具而已。
至於國民黨台北市長參選人蔣萬安，顏若芳說，蔣被媒體問到這題時，僅僅回答「台海穩定和平才是現在需要關注的地方」，人家問A結果你答B，而且講完就匆匆離去，完全不見前幾題罵陳時中、黃珊珊的滔滔不絕。
顏若芳批評，對台灣人講廢話，對中國人講好話，蔣萬安一言一行真的越來越像柯文哲2.0。