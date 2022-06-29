特企／日系職人建築　「松下國賓」即將完工！

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今年中山北路周邊有多個建案陸續登場，多以預售屋為主力，新成屋在市場上相對少見，中山北路二段77巷的新成屋「松下國賓」近期即將完工，由中登建設透過法院取得該案產權，現以全新建案公開亮相，負責施工營建50年老字號日商公司松下營造自承接該案以來，自始至終以日本堅定的職人精神將房子蓋好，對於建築每一個細節細心要求，打造一座日系精工永續建築。
「松下國賓」基地面積約149.4坪，獨棟地上13層、地下3層，總戶數58戶(含3戶店面)，推出21、25坪2房，2~9層規劃樓高4米、10樓以上3.2米~3.5米，該案主打區域內少見挑高4米產品，增加使用坪效與收納機能。
「松下國賓」周邊機能成熟便利，近捷運中山站百貨商圈，一旁的心中山線形公園，成為近期民眾熱門的休憩場域，附近有許多特色文青店家進駐，造就濃厚人文藝術氛圍。
交通方面，擁有雙捷運交通路網，步行至雙連站約7分鐘、中山國小站約9分鐘，開車族上市民高架道路、建國高架道路、新生高架道路皆便利；生活採買部分，步行就到全聯福利中心、家樂福、雙連市場等；學區為吉林國小及新興國中，近中安、永盛兩座公園，距離馬偕醫院亦不遠，兼具交通、商業、休閒、學區、醫療等繁華機能。
「松下國賓」預計7月正式公開銷售，每坪單價140萬，主力鎖定35-45歲單身頂客族、小家庭等客群，全案主打成屋銷售，省去目前市場上多數預售屋因為疫情導致缺工、缺料必須等待3~5年以上的完工期，購屋客入主「松下國賓」現買現搬、立即交屋。